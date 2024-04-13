三月七日，前衛生署長楊志良於聯合報「名人堂」撰文〈兩岸「根」本一中，和平為要〉，言及「為維持霸權地位，美國煽動烏克蘭，希望不費一兵一卒削弱俄羅斯。又將同樣的套路用在中、台之間，將台灣當作棋子，只是不知台灣的領導人是否比澤倫斯基有智慧？」讀之觸目心寒。烏俄已纏鬥逾二年，雙方死傷慘重，何時結束不得而知。

三月十六日，王正方導演於聯合報「名人堂」撰文〈誰是俄烏戰爭的受益者？〉讀者都心知肚明。作者在結尾中提到，美國國務卿布林肯說：「你要不坐在餐桌上，那你就在菜單上。」季辛吉先生曰：「做美國的敵人很危險，但是做美國盟友更致命。」並提及「切莫忘記這二位名人的警句」，執政者及國人能不警惕？

以哈衝突之慘烈猶有過之，百年積怨兩敗俱傷，仇恨之深幾無調停希望，慘狀如在地獄之中。奢言民主、自由、人權者如美國，為一己之利袖手旁觀，能無愧呼？目前我處於兵凶戰危之中，美國之友我、援我，係基於本身利益、地緣關係、戰略要點，若任其擺布，一旦陷入危境卻望其拔刀相助，靠得住嗎？

台灣未來的前途除「兩岸和平」別無良策。前總統馬英九兩次往訪大陸，「和平之旅」之目的即在促進兩岸和平。以退休之身、愛國愛民之心，不畏僕僕風塵、冷嘲熱諷，謀求兩岸最大福祉與利益。應以「九二共識、一中各表」為依歸，你中有我、我中有你；若因意外而擦槍走火，兵戎相見，悔之晚矣！

誠如馬前總統於祭黃帝陵祭文中所言：「和平兩岸，雙贏共榮；同胞一體，允執厥中。」展望未來世局和人類發展的期盼，不外乎以中華文化兼容並包的「王道」精神來確保世界和平。兩岸定要和平共存攜手並進，相輔相成共創繁榮，才是王道。