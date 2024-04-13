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救貓或拆樓？ 動保機關的難題

聯合報／ 彭正宇／竹縣動物保護防疫所所長（新竹縣）
花蓮天王星大樓持續拆除中，樓內受困貓咪受到外界關注，有愛貓人士特別在1樓放置2個科技誘捕籠，內有貓罐頭及監視器，一旦發現貓咪跑入就可遙控籠子關門。圖／民眾提供（中央社）
花蓮天王星大樓持續拆除中，樓內受困貓咪受到外界關注，有愛貓人士特別在1樓放置2個科技誘捕籠，內有貓罐頭及監視器，一旦發現貓咪跑入就可遙控籠子關門。圖／民眾提供（中央社）

看了四月十一日花蓮天王星大樓強震坍塌現場，動保人士為了救貓阻撓大樓拆除和當地居民代表衝突的影片，心中感慨萬千，兩者間的衝突不正是動保機關這些年碰到的難題？貓的生命固然珍貴，但涉及到人類的財產甚至是生命時，人們到底可以犧牲到什麼程度？不管是動物救援還是救難，喊的人輕飄飄，卻從不考慮動保機關的能力及資源，不斷膨脹地方動保機關的業務，只是在這匹半垮的駱駝上，繼續加草。

為了拯救野外落難的犬貓，多數縣市政府都有受理民眾以1959專線通報犬貓救援，而在救援後續更牽涉到龐大的醫療費用及收容照顧工作。以過去經驗，救援犬貓的費用將需要兩倍以上的醫療及收容經費，更有些偏遠縣市因為動物醫療資源匱乏，無法醫治這些被救援的犬貓，根本喪失救援的意義。

如果所有動物都予以救援，那各種不同的動物需要多少不同專科的獸醫師醫治？台灣找得到這些獸醫師嗎？這些動物要有不同的收容空間，要收容在哪？這些不同的動物飲食照顧都需要不同的專業照顧，需要經費及人力支持，我們真的下定決心要做嗎？

地方動保機關原本都是地方動物防疫機關，在不增加獸醫人力的狀況下，增加了數倍原本業務量的動物保護工作，疲於奔命的業務量使得公職獸醫師紛紛離職求去。如果不改善目前動保機關的狀況，反而強加動物救援甚至救災工作予動保機關，這匹駱駝保證就要垮了！

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