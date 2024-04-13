聽新聞
test
0:00 / 0:00

鐵道救援量能大可協助醫療

聯合報／ 黃如輝／工（嘉縣朴子）

此次花蓮地震公路交通受損範圍大，相對鐵路受損災情況較少，也證明鐵路運輸與港口運輸對於東部同樣重要。鐵路穿過花東縱谷，如果讓救災系統或緊急醫療系統與台鐵結合，例如面臨大量傷患時，利用台鐵報廢車廂打造緊急醫療檢傷車廂，遇到災害立即可以將醫療人員及物資，隨著火車開赴距離災區最近的車站，設置緊急醫療應變中心，讓亟需急救的傷患先得到緊急處置後再後送醫院，也可讓協助救災的警義消得到穩妥的換班休息空間。

平時，這樣的醫療車廂也可進行衛或健檢，花東南北狹長，醫療車廂搭載醫療設備量能大且移動性佳，可服務對象能更多元；每月固定時間醫療車廂可進駐偏鄉車站，讓偏鄉民眾前往車站進行健康檢查或衛教宣傳。鐵路結合醫療、救災與衛教，公部門應該思考可行性。

延伸閱讀

50歲生日回饋故鄉瑞芳 律師簡榮宗捐災情勘查車

三芝防災演練超逼真 國軍參與提升救災能力

宜蘭鐵路高架拚2034年完工 縣府負擔百億「7年才付清」盼中央補全額

中職／救災優先 花蓮7戰確定轉至斗六、台南舉行

相關新聞

編特別預算 助花東重建

花蓮大地震災後最重要的是重建工作，行政院各部會已彙總相關方案和措施共卅項，包括死亡、失蹤和重傷者救助金和慰問金、工作津貼...

鐵道救援量能大可協助醫療

此次花蓮地震公路交通受損範圍大，相對鐵路受損災情況較少，也證明鐵路運輸與港口運輸對於東部同樣重要。鐵路穿過花東縱谷，如果...

救貓或拆樓？ 動保機關的難題

看了四月十一日花蓮天王星大樓強震坍塌現場，動保人士為了救貓阻撓大樓拆除和當地居民代表衝突的影片，心中感慨萬千，兩者間的衝...

馬英九「愚人自任」 續和平香火

馬英九前總統第二次訪陸行程，選在四月一日愚人節出發，頗堪翫味：並非尋常開開玩笑、擺人一道的西洋愚人節作派，而是中國式的「...

恢復「台灣人也是中國人」認知

馬英九前總統第二次訪問大陸，筆者認為最大的成就，就是重新喚起台灣人民恢復自己也是中國人的歷史認知，回到兩岸同屬中華民族、...

兩岸雙贏才是王道

三月七日，前衛生署長楊志良於聯合報「名人堂」撰文〈兩岸「根」本一中，和平為要〉，言及「為維持霸權地位，美國煽動烏克蘭，希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。