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鐵道救援量能大可協助醫療
此次花蓮地震公路交通受損範圍大，相對鐵路受損災情況較少，也證明鐵路運輸與港口運輸對於東部同樣重要。鐵路穿過花東縱谷，如果讓救災系統或緊急醫療系統與台鐵結合，例如面臨大量傷患時，利用台鐵報廢車廂打造緊急醫療檢傷車廂，遇到災害立即可以將醫療人員及物資，隨著火車開赴距離災區最近的車站，設置緊急醫療應變中心，讓亟需急救的傷患先得到緊急處置後再後送醫院，也可讓協助救災的警義消得到穩妥的換班休息空間。
平時，這樣的醫療車廂也可進行衛或健檢，花東南北狹長，醫療車廂搭載醫療設備量能大且移動性佳，可服務對象能更多元；每月固定時間醫療車廂可進駐偏鄉車站，讓偏鄉民眾前往車站進行健康檢查或衛教宣傳。鐵路結合醫療、救災與衛教，公部門應該思考可行性。
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