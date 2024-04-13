編特別預算 助花東重建

花蓮大地震災後最重要的是重建工作，行政院各部會已彙總相關方案和措施共卅項，包括死亡、失蹤和重傷者救助金和慰問金、工作津貼、安遷和租屋賑災物質、獎學金補助、金融協助、稅捐減免及針對原住民和役男扶助方案等。蔡英文總統赴花蓮勘災時承諾「中央會與地方全力合作，用最快速度復原及振興災區」、「應該動用所有資源、災後安置、重建過程要讓受災戶負擔更小」。

救災重建工作應不分藍綠，最重要的是財源，現行「財政收支劃分法」地方政府分配財源有限，特別是花東政府。陳揆說：救災「預算編列實際上是相當關鍵，有好的預算編列機制，才能因應各項可能產生緊急應變所需的各式各樣作為」、「我們完全尊重立法院對於預算審查、審議，監督工作。但我們也強調現有預算制度，特別是有這些特別預算的話，實際才能夠在第一時點，確保國人生命、財產、安全，使大家更加平安」。

花蓮大地震之前，立委傅崐萁提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」，但國發會回應：現行機制足，不需要；交通部則稱窒礙難行。民進黨黨團總召說，立法院所提「特別條例草案」，違反憲法七十條「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」，「如果這樣可以，那以後總預算讓立委來編就好」。不過，此認知顯有誤解，行政院及立院均可提法律案，總預算是由行政院編列、立院審議。特別條例若經立院通過，行政院必須依法編列特別預算，送立院審議，絕非立院編總預算，朝野應該有共識。

扁、馬、蔡時期頻繁編列「特別預算」，包括擬增加支出規模，執行有彈性，規避公債法「存量及流量限制」、「經常性與資本門比例限制」、「舉債方便」等，把「特別預算常態化」，已逾越預算法特別預算僅限於「國防緊急設施或戰爭，經濟重大變故、重大災變等」的編列界線，成為總預算外第二個預算，破壞年度總預算的整體性及國家資源整體分配，且戰且走，沒有特定挹注財源，開啟債台高築、債留子孫另一扇門。

災後重建包括恢復及強化對內及對外交通建設及協助受災戶度過難關，安遷救助、租屋補助、居住協助、住宅重建，重購震災，失去依靠者急需救助等。其財源主要為「動用政府預算撥付」及「民間及國外湧入善款」，花東地區聯外交通長期以來受到忽視，影響花東人民「行」的安全、便利及經濟發展，人民悶在心裡。

九二一大地震後，李登輝前總統快速發布「緊急命令」編列「中央政府九二一震災、災後重建特別預算」，讓重建工作快速進行。現在民進黨政府延續執政，不應等待新政府上台，應盡快提出「○四○三災後重建特別條例」編列災後重建特別預算提交國會審議，相信國會必會全力支持。救災應不分藍綠，花東地區的建設不應長期被忽視，中央及地方可藉此次災變痛定思痛，並做好國土整體規畫，以加速國家建設。