請準總統 正視網軍、名嘴之亂

總統當選人賴清德都要上任了，電視、社群媒體還是充斥著一堆網軍、名嘴天天在販賣對立、恐懼、仇恨言論或虛假消息。賴準總統在言論自由日承諾未來會持續守護台灣的言論自由，政府也會極力確保各項資訊的正確性，讓台灣的民主之路愈走愈穩。針對承諾，他上台後應先整治網軍、名嘴之亂，否則「堅韌的國家」將只是浮光掠影。

賴清德有時很固執，但他不喜歡網軍的固執卻是擇善，全民應給按讚，也期待他上台後能夠堅持。

根據國際非政府組織「無國界記者」公布的二○二三年全球新聞自由指數，台灣在亞洲排名第一（卅五名），領先南韓、日本。然而，正如賴擔憂的、台灣現今的各種假訊息及仇恨言論不僅侵害民主體制，當面對緊急災害時，錯假資訊的傳播，更可能造成不必要的恐慌。

網軍之害非但造成政黨和人民的高度對立，更是社會道德及職業倫理的嚴重破壞。賴總統上任後，政府、國會和社會都將更迫切需要和諧、溝通和互信。如果網軍、名嘴為了私利，繼續置國家公益、社會公器於不顧，操弄假訊息，顛倒是非，不管黑白，台灣很難朝自由民主再邁進一步。

言論自由的理論基礎，來自於人類對於自我實現的需求。隨著民主化的進步，言論自由應該要有更多相對應的民主功能或社會責任，特別是在公共領域的言論空間，更得有超越黨派的開明，才能夠維護民主自由體制的品質。

針對新聞自由和網軍、名嘴之亂，歐盟正在推動的「歐洲媒體自由法」很值得賴政府借鏡。傳播媒體做為第四權，應擔負起為公眾保障公共資訊知情權的守門人角色，尤其是抗擊商業、政府的外宣或內宣。在當前跨國社群平台主導的不公平競爭下，嚴重改變了新聞媒體的商業模式，政府又放任網軍、名嘴信口開河，大眾傳播的營運發展更會深受其害。

網軍、名嘴之害現在又升了一大級，在ＡＩ技術濫用下，被生成的假訊息、假民調在各種平台串流，再加上流量、聲量為王的錯誤認知，衍生的併發症是新聞、名嘴、專欄及社論都經常誤用。總統大選期間，這種亂象充斥，賴準總統應該心知肚明。

如果政府不願發揮公權力加以守護，媒體正義就會變成媒體霸凌，網軍、名嘴尤其容易變質。賴準總統，請把它列為上任前的重要功課。