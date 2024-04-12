跟風AI內閣與BI人民

總統當選人賴清德於四月十日公布新內閣首波名單，行政院長由民進黨前主席卓榮泰出任，副院長為文化部前部長鄭麗君，祕書長為國發會主委龔明鑫。賴清德表示，要打造「行動創新的ＡＩ內閣」（active and innovative cabinet）。

「行動創新」對一個國家的治理而言，是抽象而且空洞的。政治既是每天的事，除非當政者擺爛，不然當然要行動。創新更是令人不解，到底是要政策創新？方法創新？還是國號創新？很顯然，賴清德的幕僚是為了搭上ＡＩ熱潮的列車，所以用了active跟innovative這兩個英文單字，卻提不出任何具體內容。這種跟風式的膚淺行銷，更凸顯了賴的團隊是amateur（業餘）跟incompetent（無能），也是另類ＡＩ。

過去十多年，台灣面對大陸經濟崛起，產業外移，就業市場黯淡，薪資停滯不前，已經逐漸發展成一個Ｍ型社會。雖然其間經過兩次政黨輪替，卻讓台灣變成一個更加分歧對立的社會。特別是在蔡英文執政底下，台灣的貧富差距創歷史新高，政府過度的舉債讓國家財政迅速惡化，執政黨更不斷利用公權力打擊言論自由，讓媒體成為一言堂，人民的生活缺電缺水缺銀兩，食安問題不斷爆發，光電風電破壞環境生態，廢核燒煤增加空氣汙染，人口負成長年輕人買不起房，邦交國不斷減少，兩岸關係劍拔弩張，台積電被迫外移，整個國家被美日予取予求。

在這種內外交迫的情況下，因著錯誤的能源政策，蔡政府又趕在四月起全面調漲電價，人民的生活更雪上加霜。過去面對馬英九政府的油電雙漲，蔡英文總統曾經在臉書寫下：「過去四年，你過得好嗎？你找工作有沒有比以前容易？薪水能買得起的東西，有沒有變多？你是不是害怕沒有工作，覺得生活沒有保障？你的辛苦和困難，政府有沒有聽到？面對未來，你是不是更無力？這四年，你辛苦了！」如今蔡總統八年執政過去，人民不但沒有過得更好，反而更加辛苦，蔡英文更成了我國歷任民選總統中，任內電價漲幅最高的總統，實在是萬般諷刺。

賴清德即將在五二○上任，他從蔡英文手中所接下的是一個「內外動盪，社會分裂，財政惡化，國債新高，股市虛胖，貧富不均，人口萎縮」的Ｍ型國家。人民面對「低薪高通膨、漲電高房價」，日子過得苦不堪言。然而賴清德既不思如何「重建財政紀律，穩定民生物價，改革國家稅制，縮減貧富差距」，卻只會喊出一個文青空洞的「ＡＩ內閣」口號，這說明了賴只會延續蔡英文「網紅治國」的路線，只在乎如何增加網路聲量，而不是努力提出具體可行的政策。其結果必然是「盜起不知御，民困不知救，吏奸不知禁，法斁不知理，坐縻廩粟而不知恥」。台灣在賴「ＡＩ內閣」的執政之下，只怕會有許多因困苦而怨聲載道的「ＢＩ人民」（bitter and irritated)！