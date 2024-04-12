兩岸三難題 考驗新政府

馬習二會在各界關注下終於落幕，無論對馬前總統此次評價為何，由於馬英九並不具任何公黨職身分；因此，對台灣對陸政策的直接影響必定有限。然而，接下來更重要的是，五二○後新政府要如何因應更為複雜的兩岸情勢。

二○二一年中共十九屆六中全會通過的所謂「第三個歷史決議」，首次提到「新時代黨解決台灣問題總體方略」，已成為大陸對台政策的戰略指引；其主要戰略思維，是在強調反獨、反對外部勢力干涉下，團結、爭取台灣民心，並在大陸發展進步基礎上解決台灣問題。

近年來，大陸對台軟硬兩手策略並用：一方面加大對台軍事威懾，同時透過經貿政策的工具化，對台灣施加壓力；另一方面，在強調「兩岸關係根基在民間，動力在人民，希望在青年」前提下，擴大對台融合發展的諸般舉措。由於大陸當局認為，我總統、立委大選結果，代表台灣有六成民意支持兩岸交流，亦即大陸對台政策方向是正確、有成果的；所以在既有基礎下，將持續推動相關對台政策。因此，對新政府來說，面對大陸將有三大難題：

首先，如何導正赴陸禁團令。今年六月一日起，政府將暫停台灣旅行社組團赴陸；目前政府表示，陸方若善意回應可重啟。然而，由於大陸方堅稱障礙不在大陸一方，且強調「兩岸要重回軌道」才會恢復。依此情勢，兩岸將持續僵持；但這個傷害台灣旅遊業者、對大陸卻無實質損失的錯誤政策，要如何調整導正？將是新政府馬上要面對的課題。

其次，如何因應大陸官員來台。由於政治、新冠疫情等因素，近幾年大陸官員都無法來台，以至於應是對台灣最了解的台辦官員，幾乎都未到過台灣。在大陸當局定調未來對台首重大交流，大陸各級台辦、官員，都希望以專業人士交流方式來台參訪、且大陸官員來台有利緩和兩岸緊張的前提下，政府要如何落實準總統賴清德「交流取代圍堵，對話取代對抗」兩岸政策，是新政府要面臨的第二個課題。

最後，如何因應大陸經貿政策的工具化。大陸商務部自今年一月九日表示「正研究進一步採取中止ＥＣＦＡ早期收穫關稅減讓措施」後，就再也沒有任何動作。然而，在兩岸經貿鏈結仍深、大陸仍是台灣最大貿易夥伴下，無論是認定台灣設置貿易障礙的後續反制，亦或對台輸陸產品課徵反傾銷稅，甚或擴大中止ＥＣＦＡ早收產品優惠關稅，不但是懸在台灣頂上的達摩克利斯之劍，亦是新政府要面對的第三個課題。

由於上述三大難題，牽涉的不僅是政策規畫或執行，更多的是政治層面的效應；稍一不慎，容易動輒得咎。也就是說，在台灣對大陸認知如此分歧的此刻，要如何尋找台灣共識，在管制和發展之間尋求衡平，不僅考驗新政府團隊的視野和智慧，亦將是新政府最大的挑戰！