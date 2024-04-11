賴超越賴 才能避兵凶戰危

賴清德新政府團隊逐漸浮現，行政院準正副閣揆分別是卓榮泰、鄭麗君；國安會秘書長可能由外交部長吳釗燮回任、國防部長則由國安會秘書長顧立雄轉任。基本上，這種溫和的內閣及國安人事蔡規賴隨作法，不僅利於執政黨與在野黨互動、避免衝突；同時也以維持現狀置換務實台獨的兩岸路線。

然真正能化解兩岸僵局，並非完全依賴蔡規賴隨，而是賴總統要超越賴院長。蔡總統宣稱維持現狀、依據憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務，尚無法建立兩岸和平穩定框架。不承認九二共識的代價，就是面臨軍事威懾、外交壓制、經濟制裁、緊縮交流合作等。故即使蔡規賴隨，還是要遭遇僵持敵對的戰爭邊緣風險。

賴準總統就職之際，美國在支持俄烏戰爭、以哈衝突之餘，已難以更多關注亞太地區。兩岸緩和與區域地緣政治穩定息息相關，大陸反獨促統力道劇增、武統聲量飆漲，台灣立法院對行政院的制衡作用，均掣肘賴身為少數總統的權力施展，難以完全遂行其意志。

新內閣卓鄭配，跳脫民進黨派系共治傳統。卓榮泰曾是謝系成員，然謝長廷赴日就職後謝系已處於崩散，其派系屬性淡化，擔任黨主席時輔選蔡英文連任有功，卻無戀棧高位；因其為人圓融較不具僵化意識型態，人稱大師兄具有超越派系之超然地位，應不會受到正國會林佳龍、新潮流鄭文燦的權力挑戰。

鄭麗君在總統大選擔任國政願景及政策召集人角色，黨內派系屬性也較淡化，接任副手符合性別共治且淡化行政機構派系色彩。至於林或鄭可能將來參選雙北及桃園市長，仍是未來內閣接班梯隊人選。

從國安人事布局看，未來兩岸路線為維持現狀。預期賴就職演說的政治基調就是維持現狀，勿成為麻煩製造者；既宣稱遵循蔡路線，應不至於展現激進外交、國防與兩岸關係，也不會倡議挑釁或激進路線。但即使如此 ，賴仍不會接受九二共識、凍結或廢除台獨黨綱，而是持續深化中華民國台灣、兩岸互不隸屬論。

賴任行政院長時倡議務實台獨，一旦以總統身分倡議務實台獨、台灣不是中國一部分、兩岸關係是國際關係、台灣人非中國人等論點，恐怕兩岸危機就非僅是兵凶戰危而已，而是違反大陸「反分裂國家法」，構成使用非和平方式處理台灣問題的條件。

兩岸和平穩定框架之建構，其根基不在於蔡規賴隨。蔡維持現狀路線已證明，在無外交休兵默契下，邦交國岌岌可危，恐剩個位數；中共軍事威懾已無海峽中線、金廈水域已無禁止限制線；大陸對台經貿反制措施更是步步進逼，單邊行動及內國化措施頻仍。賴宣稱遵蔡路線，實無助於維持和平穩定。

賴總統必須以今日總統高度，超越昔日院長局限。蔡規賴隨無法帶領人民遠離兵凶戰危，賴擔任市長時所倡議之親中愛台路線及「德國統一才是真正統一模式」，方是正道。德國統一後，總理及總統曾一度皆來自原東德。一念解開，台灣將擁有無可限量的政策工具，跳脫兩岸互動的惡性循環。