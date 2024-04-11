馬習二會 為和平指路

「九二共識、反對台獨」，是這次北京馬習二會的政治基礎。

相較二○一五年底在新加坡的第一次「馬習會」，這次沒有官方對官方的隱晦形式，也沒有「一國兩府」的味道，因為習近平仍在位，但馬英九已無任何官職和黨職。這次「九二共識、反對台獨」只是由中華民國前總統馬英九所呈現的部分民意，跟那些民意支持或不支持國民黨並無一定關係。

此外，馬習二會延續了談判協商中模糊（ambiguity）的藝術，也再次證明，兩岸政治和解（reconciliation）不一定要從官方對官方開始。

此處的政治模糊，就是「九二共識」，因為當台海兩岸各執一詞時（「一中各表」或「一中」），乾脆用另外一個雙方都能接受、又不違反各自基本大法的政治名詞重新表述，於是「九二共識」不僅在馬政府那八年成功提升兩岸經貿、文教、社會的交流，促成了蔡英文政府也不想放棄的兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）等廿餘項合作文書，而且當時的美國在台協會處長梅建華也公開肯定「九二共識」為兩岸提供了對話基礎。

當蔡英文不要這種政治模糊，同意北京版的「一中」時，反而國民黨方面始終跟北京當局同中有異。兩次馬習會以及台海曾有的八年和平繁榮，顯示了兩岸在關鍵議題要暫時政治模糊才能展開對話，政治清晰就只好「公事公辦」。

為什麼要對話？不僅是為了兩岸和平穩定及繁榮，也是為了要開展有意義的政治和解。

此處的和解，是在衝突後，對於防止衝突再度升高所展現的和平、和諧、友善的互動關係。它不一定局限於官方對官方，例如在兩岸關係中，當前國共之間的和解也可適用。

當兩岸官方互動逐漸走向死結，在一九四九年造成整個中國隔海而治的國共兩黨及其代表人物，應有責任與勇氣從交換事實、分享歷史敘事開始，衍生出最基本的互信與互諒，協助雙方社會停止仇恨、減少誤解，建立互動的政治基礎，進而讓人民慢慢可以預想及了解，未來的兩岸關係可能是怎樣的情境。

如果沒有類似「馬習會」這般高度的政治和解，兩岸的和解進程將遙遙無期，而且將更難讓兩岸共同去探索未來的種種可能性。

有人不贊同這樣政治對話、和解的過程，認為只有強化台灣的嚇阻力量，才能打消中共使用武力以統一全中國的想法。這種「只靠一條腿走路」的政策，是非常不負責的，因為即使美蘇在冷戰期間，也必須同時靠軍事嚇阻與談判協商，加上當時由政府和民間促成的社會互動，才能維持動態穩定和彼此安全。

另有人擔心馬習二會是中共「統一戰線」的一環，因為中共本是統戰好手。但在包括馬習會的兩岸各階層交流中，台灣各界只要以中華民國主體性為依歸，以台澎金馬人民權利、以兩岸和平繁榮為優先，不要見到與中共正常交流就開嗆，這時內部就比較會團結。

總不能因為中共會統戰就不與之正常交流。君不見多國政要訪北京仍絡繹不絕嗎？