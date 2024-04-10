教改30年後5大難題

已故台大心理系教授黃光國曾評論台灣一九九四年以來的教育改革，空有「理想」，卻從未對實施後果進行「咎責」。教改推動卅年後的今日，全台四十八歲以下的國人，都可說是這些政策下的「關係人」，是否應為自己曾是教改白老鼠，而提出質疑與要求改善？

一九九四年四月十日，民間「四一○教改大遊行」提出：落實小班小校、普設高中大學、推動教育現代化、制定教育基本法等訴求。隨後，教育部召開第七次全國教育會議，行政院接著成立「教育改革審議委員會」，由時任中研院長李遠哲擔任召集人，兩年後提出成果報告，建議政府教育鬆綁、帶好每個學生、暢通升學管道、提升教育品質與建立終身學習社會，作為台灣日後教改藍圖。政府更挹注一千五百多億，全面推動上述方案。

卅年後，全台多數中青年世代，都經歷這些教改，可謂當年教育鬆綁與暢通升學管道的受益者，也是廣設高中大學後，學歷貶值的受害人。卅年間主政者不斷「推出」各種新政策，形成「教改像月亮，初一十五不一樣」，卻鮮少事後「追蹤評估」！至今留下五大難解後遺症：

首先，當年廣設高中與大學，留下如今大學的倒閉與退場潮，影響技職教育與學校生態甚巨。

其次，暢通升學管道與課程改革，造成學生的文史素養與數理能力整體弱化，尤其在多元入學與一○八課綱下，高中課程支離破碎化；高三整年學生更以準備升學材料為優先，上課淪為其次。結果許多理科教授必須重新為大一新生的數理化補救教學，而文科學生的論述及寫作能力也不見好轉。

第三，大學升學制度設計對文組科系愈加不利，出現一直想念教育的文科學生，卻因指考理科成績稍好，被分發到醫學的護理系。如此人才錯置的升學考試，更造成全台十多所公立女中「理盛文衰」的新現象。

第四，台灣學生至今仍很會考試，但學習動機不強。從近廿年來國際學生能力評量（ＰＩＳＡ）來看，無論升學考試制度如何變革，許多十五歲學生的學習習慣仍未養成，自律負責的態度不足，弱勢及後段學生的成績與學習動機，仍難有起色。這些年來升學制度的不斷變革，反而讓私立中學趁勢崛起，公立學校優秀學生大幅流失，台灣恐步上美國公立學校制度崩解的後塵。

最後，在網路盛行時代，按理更需掌握學習關鍵期，加強學生的文化素養與溝通能力。但政策上反而從小學就全面推動數位學習、中學刪減文言文比例，且未經評估就強行推動雙語政策。如此一來，恐又重蹈卅年教改的老路，台灣教育怎麼辦？