棄守教學品質 高教劣幣驅良幣

作為一名任職於私立科大的體育教師，筆者持續關注聯合報數位版「教改三十年」系列專題報導。日前看到「大學退場，中年教師慘賣房」的深入探討，不免戚然，不平之鳴如鯁在喉。

近十年來全台已有十五所大專院校陸續退場，而面臨中年失業危機的教師們，較幸運的能至他校繼續任教，一部分人則成為兼課教師，或是中小學的代理教師。無法取得教職的只得轉換跑道，有的為支應家中開銷，甚至不得不賣掉房產…令人不勝唏噓。

少子化現象衝擊高教市場，如今學生的「需求」已凌駕於一切。許多政策的調整，諸如實習、證照…等畢業門檻的放寬限制，無非是方便學生可盡快取得文憑。但又不希望文憑貶值，顧及學生受教權，期使他們能習得一技之長，分寸的拿捏就考驗教育主管人員的智慧，及教師們引發學習動機的功力了。

筆者嘗聞因缺曠課嚴重而屢屢被提醒的學生言：「ＸＸ學校只要有註冊，考試有考就不會被當，為什麼老師的要求這麼嚴苛？」筆者思忖，此乃大學太多導致供需失調的緣故。因此每到期末，就可看到某些自律欠佳的學生辦理休退學，遊走各校間，然而讀了Ｎ年卻畢不了業。作為導師的筆者也曾致電家長，請他們注意子弟缺曠情形，卻得到「不是少子化嗎？各校都缺學生，你們給我孩子過，下學期我們仍會來註冊！」的回應。

另一種現象則是，要求較嚴格的教師，可能因選課人數不足或學期中就已退選大半導致課開不成。但沒有測驗標準，缺課幾節無關緊要，隨便繳份報告就可過關的教師，卻頗受歡迎。為捧住飯碗，教師們各出奇招無可厚非，但若無法貫徹教學目標，豈非劣幣驅逐良幣？

以體育課為例，筆者選擇不斷練習才能達標，或兩人、多人互相配合（如桌球的推擋、壘球的傳接）方可取得高分的項目，評比學生努力不懈的態度及團結精神，令其體悟「天下沒有白吃午餐」的道理。