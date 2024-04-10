科技．人文聯合講座／頂尖大學有提高學術水準的責任

我國有好幾所大學是頂尖大學，擁有相當好的師資，也得到政府較高的補助。但是我最近看到媒體的報導，這些大學都有在擴張的現象。所謂擴張，包含設立分校或者增加新的學院。比方說，台大最近要成立政經學院。我不知道為何要成立這種政經學院，但是我希望台大以後要注意這個新成立的學院有沒有提高台大的學術聲望；也就是說，這個學院的教授有沒有非常傑出的學術成就。

我很誠懇地希望頂尖大學與一般大學有所不同，一般大學注重教學，希望學生畢業以後能夠投入建設國家的行列。我國沒有好的自然資源，但是經濟仍然不差，都是靠大學的教育培養了很多優秀的專業人員，在各行各業上都有貢獻。但是頂尖大學卻又肩負著另一個神聖的任務，那就是要提高國家的學術水準。

學術與國家的建設不一定有關，以數學為例，數學家當年發明虛數時，誰也不知道虛數這個觀念有何用途。自然界是沒有虛數的。可是對電機工程師來講，虛數非常有用，如果不懂得虛數，很難理解電路。物理的情況也是如此，伏特當年發明的是伏特電堆，但他其實不知道自己是電池之父，相信大家都知道電池對我們有多大的用途。麥斯威爾在他的研究著作中指出自然界有電磁波，對他來講，這是學術研究的結果，他一定沒有想到，我們現代的無線通訊就是根據一個純學術的研究結果發展出來的。

歷史似乎和我國的經濟沒有多大的關係，可是不注重歷史的結果是政客們往往犯大錯。美國入侵阿富汗就是因為當時美國的領袖人物對阿富汗的歷史毫無觀念。歷史的研究是純學術的研究，一個國家如果不注重歷史的研究，是十分遺憾的事。

要有好的學術研究成果是相當難的，純數學本身就已經非常難懂，讀懂高深的數學，只有少數人有此能力，在數學領域上有創新的觀念，更是難上加難。因此我們要提高國家的學術水準，只好寄望於頂尖大學。這不是我國的現象，全世界每一個國家都是如此。英國在學術上有卓越成就的，仍然依靠劍橋和牛津；美國有所謂研究型大學，研究型大學的數目也是不多的。

我們不可能要求所有大學都在學術上有非常好的成果，但是我們實在應該注意頂尖大學在學術研究上的成果。要有卓越的學術成就，大學必須要有在學術上卓越的教授；政府要負責，使我國的頂尖大學可以請到在學術上有優越成果的教授。但是最重要的乃是頂尖大學必須要重視學術，任何措施都要想到學術的卓越。我們該檢討的是，頂尖大學在大肆擴張之際，有沒有也非常重視學術上的成就？（作者為清華大學榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）