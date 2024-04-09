重建先做地質敏感區調查

四○三大地震全台有感，至今已造成十餘人死亡、上千人受傷及數百處建物或道路橋梁損壞，是九二一地震後最嚴重的一次地震。台灣位於板塊交界處是民眾耳熟能詳的概念，因此地震和民眾的日常生活早就密不可分。即便如此，習以為常之際仍要心存警惕。面對地震的影響，著重居家安全和人身安全，注意細節方能遠離災禍。

分析此次地震造成多處房屋受損的原因，除了房屋本身結構弱化的因素，有部分可能和斷層及其分支有關（花蓮市區為主），有部分和山崩與地滑有關（新店安泰路），這些都是地質敏感區受關注的項目。

民國一百年十二月一日正式施行「地質法」之後，經濟部地質調查與礦業管理中心（前身為中央地質調查所）就陸續推出各式地質敏感區調查。截至民國一一二年底，公告的活動斷層地質敏感區有廿四處，山崩與地滑地質敏感區有十七處；這些區域在開發時，都需要針對基地位於地質敏感區的部分進行調查。建物位於地質敏感區內不是不能開發，而是要針對開發項目評估地質敏感區對其建物之影響，進而更謹慎處理建物本身和開發過程的安全議題。

此次地震凸顯出老舊建物遇到地質敏感區，建物安全更要小心處理。國民黨立法院黨團昨天呼籲中央應針對危屋強制拆除進行都更，行政院長陳建仁也回應會與地方及民間一起努力把危老都更做好。因此，首先呼籲開發單位或負責重建單位，一定要找應用地質技師進行詳細確實的地質敏感區調查，不要為求績效草草帶過。

其次呼籲中央聯手地方政府，著手針對九二一地震之前建造、位於地質敏感區內的私人建物，依年分和建物居住（使用）人口數等重要性指標，分年度編列預算，找專業技師公會全部盤查一次，確認地質敏感區對其之影響程度，避免補強措施做得不夠或甚至不做。

最後，民眾自己也要有自助概念，平常在建物附近多走走看看，看到建物本體裂隙或地表裂隙，就要注意是否有變大、變寬的趨勢；地震發生後，是否有產生新的裂隙？這些都是觀察的指標，有助於維護建物安全。

為確保人身安全，也呼籲民眾在家準備避難包，尤其是住在花東的民眾，常年位處地震第一線的威脅，居安思危方能減少災害所造成的損失。