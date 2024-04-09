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失落的教師權 不利於教育進步

聯合報／ 羅德水／全國教師會文宣部主任（台北市）

作為解嚴後第一場來自民間的改造教育倡議，「四一○」對過往卅年的教育政策有著舉足輕重的影響力，但也因理想與現實的落差，當教改願景化為實際政策，也留下諸多問題，包括廣設大學導致倉促升格的私校近年又要被迫退場，躁進政策傷害整體教育品質，不言可喻。

四一○之倡議有其時空背景。當時社會對升學主義、考試領導教學、學子受聯考禁錮深惡痛絕，這是四一○能獲得廣泛支持的社會基礎，包括落實小班小校、推動教育現代化等訴求，直到今天仍具有高度正當性。其功過得失應深入分析，避免重蹈覆轍。

在少子女化與廣設高中大學的雙重作用下，國中生的升學機會早已超過百分之百，卅年前猶是窄門的大學更已普及化。從高教、中小學到幼兒教育，各教育階段面對的不再是數量不足，而是教育精緻化與品質如何進一步提升，以及有限教育經費能否支撐起高品質教育的問題。

從私立專校升格科大、廣設準公共化幼兒園，以及加碼對私大、私中學費補貼政策，說明私校體系亦是台灣教育公共化的重要環節。但在持續推動私校補助之際，也出現招生不足、經營不善的私校退場；而準公共化幼兒園大量增設，固然快速增加公共教保的量能，但也已出現對公幼招生的排擠效應，大有重蹈當年廣設大學覆轍之虞。政府必須同步提高對各級私校的公共治理，才能真正落實教育公共化的精神。

回到法制面，為回應四一○訴求，立法院一九九九年制定《教育基本法》，確立人民為教育權主體的基本精神。然相較於家長選擇權與學生受教權不斷強化，教師專業自主權卻顯得相對弱勢，教育法規的修法天平與實際行政作為，均明顯倒向對學生權益的保障。

依現行法制與處理機制，不肖教育人員雖無所遁形，但也發生情節輕微卻遭嚴懲的案例，乃至於湧現生打師、家長濫訴、老師動輒得咎，以及學校疲於奔命等諸多亂象。即使教師能力爭清白，要真走完整個不適任教師處理流程，也心力交瘁、感嘆不如歸去了！

師資素質與教師士氣是影響教育品質的關鍵，師生權益並非零和關係。在國教階段，確保親師生之權益及其衡平，對維護教育品質尤為重要。我們支持有效處理不適任教師，但不斷限縮教師專業自主與輔導管教權限，當真有助於維護學童最佳利益、確保國家教育品質？

失落的教權不利於教育進步，無助的老師與無力處理校安問題的學校，還在苦苦等待政府的同理與支持。讓已然傾斜的教育法制重回正軌，重建互信的親師生關係，並提振教師的教學熱忱，是檢討教改得失時不能忽視的嚴肅課題。

教改 私校

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