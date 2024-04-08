減少都更阻力 可以這樣做

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台北市長蔣萬安宣布北市進入大都更時代。因為盆地效應，同樣的地震，台北市比周邊縣市承受更大破壞力。若大地震發生在台北市，倒塌的房屋恐難想像，蔣萬安的大都更計畫是未雨綢繆，我們給予喝采及支持。但也有以下期盼希能減少都更阻力：

首先要從健全相關的都更計畫辦法著手，例如一坪換一坪並無法合乎住戶的要求，因為現在公設分攤面積高於早期公設比，若一坪換一坪，室內使用面積必然減少；三房變兩房，住戶馬上面臨居住問題。一坪換一坪應以相同的室內面積為標準。

社區改建找合建廠商，除要合格條件，應嚴格規定公開招標，至少三家，不得由少數改建委員操控，避免圖利個人。許多改建糾紛來自廠商圖利個別意見領袖，因而影響都更進展，甚而造成偷工減料，失去都更意義。

都更反饋給住戶的面積分配，應以同樣條件分配回價值相同面積，避免釘子戶故意待價而沽，以最後同意改建而獲得最大利益。因此都更合約應規定「同樣條件者應分配同樣面積」，事後發現有違上述情事，所有權人可追究補發，以防範廠商私下交易，也斷了意圖當釘子戶的念頭。只要無黑箱作業，在達成同意改建的比例門檻後，即應依法規強制執行，避免久拖不決。

都更應有戰略思維，毋恃震之不來，恃吾有以待之。各級政府應在地震來之前加速進行都更。台北市打響第一炮，其他縣市當可跟進。