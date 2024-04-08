政治口水可休 花蓮不該成孤島

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花蓮震災造成家園破碎，我們看到社會各界對於花蓮的幫助與馳援，也看到人性的熱忱與光輝，由衷希望在最短時間能夠讓一切重返軌道，也再次復興繁榮花東。

但近日卻有人質疑震災募款，有心人士、政黨側翼或媒體訕笑甚至以討厭傅崐萁這樣的言論，在急需救災的刀口上添亂。部分媒體甚至以傅崐萁臉書影片表示立委收禮收到手軟，影射貪汙、炒股、炒地、不法或引進中資，長期霸占花蓮資源。這種惡意中傷誹謗，對救災無疑潑了一大桶冷水。

我認為本次可採取較高監督手段，亦即比照高雄成立石化氣爆民間捐款專戶支出運用情形之專案調查小組，在不妨礙救災前提下，預先由花蓮縣議會、公正第三方組成專案審查小組，針對金流與用途預作審查，而非呼籲「不要捐款給花蓮」，這對花蓮人不公平，也是阻礙花蓮重建。事後監督部分，未來可請立法院交通或內政委員會依據立法院職權行使法等相關規定，成立調查小組去監督花蓮縣政府，強化審查與救濟。

經歷這次震災，我們可以發現花東的交通條件脆弱不堪，發生天災時幾乎成為孤島，救援進不來、資源也進不來。花蓮雖然有無比的堅強與韌性，但更重要的在於，請大家不要只在選舉才喊建設花東，而應當重思花蓮未來的交通發展。

縱使外界認為傅崐萁提出的「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」及「花東快速公路建設特別條例草案」等重大交通建設案是天方夜譚，但這些想法當真不可行嗎？目前重建是當務之急，但上述法案如都能通過，未來就可打通台灣交通任督二脈。

災難的到來不分藍綠，救災也不該區分顏色，祈求各界要有同理心與愛心，勿以雙標態度檢視，花東居民不是二等公民，花蓮也不該是交通孤島，應以同等公平友善被對待。