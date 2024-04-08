震後結構受損典型案例 當建物頭重腳輕 軟弱底層崩塌

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四月三日花蓮發生芮氏規模七點二地震，花蓮縣六級，雙北市達五弱級，震源破裂形式屬逆斷層型態。建築物受損以花蓮最嚴重，雙北市等地區也傳災情，係九二一地震後，台灣近廿五年來的最大地震。

「紅單」係建築物主結構受損、有結構安全顧慮或地基不穩等狀況。「黃單」係建築物受損但無結構安全顧慮，惟內部非主結構的組件有掉落、傾倒傷人，或鄰近建築物有傾倒疑慮等情況。全台勘災發現「紅單」（危樓）有卅三件以上，包括花蓮卅二件、台北一件。還有「黃單」五十一件以上，包括花蓮卅一件，台北市及新北市各十件。結構受損之典型案例如下：

一、天王星大樓：地上九層、地下一層的老舊鋼筋混凝土建築， 破壞模式為「軟弱底層崩塌」。已於五日開始拆除；雖因餘震而一度停工，在增加鋼梁斜撐及傾斜儀後，七日晚上繼續拆除，預計二周內拆除完畢。

二、花蓮市一幢五樓民宅，破壞模式為「軟弱底層崩塌」，已經拆除。

三、花蓮明禮路統帥大樓：外牆嚴重剝落、鋼筋外露甚至斷裂，屋內頹垣敗瓦，已被張貼紅單列為危樓要清拆。

四、花蓮華爾街民宅大樓：屋齡約卅年，樓高十二層，外牆剝落，破壞模式為「外牆剪力破壞」，恐有倒塌危險已被張貼紅單。

五、花蓮吉安山海關大樓：地震造成建物外觀出現大面積裂痕，一至十樓外牆全裂，部分屋內變形，已被張貼紅單列入危樓，住戶緊急撤離。

六、台北市南機場公寓：受地震重創，一度被評估為「紅單」，居民被疏散，後又從紅單降為黃單。其因地震所破損之柱及梁等桿建，目前已經架起Ｈ型鋼補強，雖居民可以返家，但仍住得心驚驚。建議結構補強方法可採「擴柱補強法」、「剪力牆補強法」等。

七、新北市土城延和路華廈大樓：地上八層鋼筋混凝土建築，地震受損後於門口梁柱底下暫時以ㄇ型鋼強化支撐，被列為黃單，建議可以請技師或建築師採用「擴柱」等補強工法。

由上述案例可知，高樓建築物要設置鋼筋混凝土剪力牆，對抵抗地震發生時之震波橫向力很有效。另建築物第一層或地下室的柱體、磚牆、鋼筋混凝土牆，千萬不可以因為裝修、裝潢或使用需求而打掉，才不會使建築物頭重腳輕而發生「軟弱底層崩塌」危險。

建議結構補強方法有「擴柱補強法」、「剪力牆補強法」或「翼牆補強法」等，但須請技師或建築師評估、設計後，再發包予營造廠施工。