要陸認同各表 先力行一中自表

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前總統馬英九率青年學生訪問大陸，媒體除仍關注他有無提到「中華民國」，更關注在北京若有「馬習二會」，會不會向習近平闡述「一中各表」？這樣的輿論風向可謂是民進黨吹出來的，但民進黨認同中華民國嗎？再說，「一中各表」是指中華民國在法理上是「世界上唯一的中國」，但民進黨已成功教育台灣民眾不認為自己是「中國人」，台灣連一中都不「自表」，要求中共認同「各表」就顯得虛情假意。

兩岸各自宣稱自己才是世上唯一的「中國」，且兩岸關係的法理現狀是「互不承認主權，互不否認治權」，故在「九二共識」係先擱置主權爭議的情形下，一中的「各表」是僅自己表，但不向對方表自己才是中國。因此，若期待習公開認同一中各表，這就算不上是各表，中共也會產生被導向兩個中國的疑慮。

目前的兩岸關係是「大陸地區」和「台灣地區」，不應存在賴清德所說「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」；同時，中共官民來台須由我方簽發一紙印有中華民國國旗的「中華民國台灣地區入出境許可證」，不少部長級官員仍來訪，表示他們對「一中各表」既都默認、更是實踐上的見證者。

相對大陸簽發給台灣民眾的「台胞證」，迄今全稱仍是「台灣居民來往大陸通行證」，並未牴觸中華民國憲法宣示主權及於大陸地區規定。大陸官民面向台灣時都自稱「大陸」，這也是國民黨過去經由談判溝通才得來以「台灣」和「大陸」對等的地位。

無論馬去年參訪大陸時提到「中華民國」和「兩岸中國人」，或是今年繼續強調中國人的認同，以及提到隱喻中華民國存在的「當了八年總統」，其實都是打擦邊球的「一中各表」。然而，向大陸表的意義固然可讓大陸認為台灣並非盡是台獨，暫時為兩岸緊張情勢開創舒緩的條件，但現今兩岸走向兵凶戰危局面的問題根源，卻不在「各表」而是「一中」。

朝野目前皆避諱認同一中，故要求中共認同一中各表，只是閃避兩岸邁向統一的藉口；蔡英文曾稱年輕人已是「天然獨」，也說明去中政策和教育已見成效。因此，如果台灣真的那麼在乎中共接受一中各表，總該先力行「一中自表」。

民進黨政府不遵守憲法和兩岸人民關係條例，把大陸地區稱為「中國」，連自表「中華民國才是中國」都不願意。年輕人受教科書影響，不僅幾乎不會用「中國大陸」這詞彙，社會大多也已將對岸慣稱為「中國」，甚至還忘了自己的國家是創建於一九一二年迄今的中華民國。

政大選研中心民調顯示，台灣民眾僅三成二認為自己既是台灣人也是中國人，此結果當與「中國」已界定為「中華人民共和國」有關。故而，台灣既已放棄「一中自表」，要求大陸接受「一中各表」又有何意義？