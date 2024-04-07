俄烏與以哈戰爭的荒謬

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烏克蘭總統澤倫斯基日前簽署法令，將徵兵年齡從廿七歲降到廿五歲；由於烏克蘭約有一百萬名士兵的軍隊正在進行二戰以來歐洲最大規模的戰爭，傷亡率很高，且許多士兵已連續執行戰鬥任務兩年。大多數志願者已參軍，所以亟需另外補充兵源。

據烏克蘭政府二○二二年公布的人口估算，廿五歲和廿六歲的總人口約為四十七萬。但其中許多人已在軍隊服役，扣除居住在被占領地區或烏克蘭境外，或因工作或殘疾而無法徵兵者，能新徵兵源要少許多。

另一方面，從烏克蘭國民年齡結構來看，與大多數前蘇聯國家一樣，烏克蘭只有一小部分廿多歲的年輕人，因為在廿世紀九十年代經濟嚴重蕭條期間，出生率急劇下降。由於人口低谷，該國四十多歲的男性數量是廿多歲男性數量的三倍。考慮到可能的戰鬥傷亡，從廿五歲開始徵兵還有可能進一步減少烏克蘭這一小代人的數量以及未來潛在的出生率，導致該國在幾十年後的工作年齡和徵兵年齡的男子數量下降，將為未來帶來長期風險。

頗帶諷刺性的，美國共和黨資深參議員葛理漢上月訪問基輔時曾建議烏克蘭在戰爭中投入更年輕的男性人口。他說：「你們正處於一場生死攸關的戰鬥中，所以你應該從軍」、「我們需要更多人打仗」，而美國早就表明不會出兵參戰，是典型的「別人的年輕人死不完」的寫照。

在中東方面，以哈戰爭已進行半年，自以色列進軍加薩以來，先讓北加薩幾成廢墟，三萬名以上多為婦孺的巴勒斯坦民眾死亡，數以十萬計民眾流離失所，釀成嚴重的人道危機。三月初由於攻擊糧食援助站，造成逾百名領取食物的民眾死亡；四月一日更襲擊非政府組織世界中央廚房救援車隊，造成包含英美澳等國共七名員工喪生，該組織創辦人敘述：「人道車隊頂部有非常顯著的標誌」，並曾通知以軍「清楚說明我們是誰、目的是什麼」。拒絕以色列和美國推斷事件是無心之失的說法。

以色列所以在世人眾目睽睽下，肆無忌憚在加薩持續施行從各方面來看都構成的「種族滅絕」，是因為有美國強力撐腰。不僅在安理會連續否決對以色列的譴責以及要求立即停火，最近拜登總統雖在言詞上對以色列稍稍不假辭色，但據報導即將批准一百八十億美元軍售，同時美國每年對以國例行數十億美元的援助，允許以色列從美國購買尖端軍事裝備，因此絕對有能力讓以色列立即停火，「非不能也，是不為也」，其兩黨政客屈服於強大的「以色列遊說團」影響力，棄平日高唱的公理正義於不顧，令人憤慨。

俄烏戰爭的「始作俑者」，正是美國，在蘇聯瓦解後，違背承諾促使北約不斷東擴，兩次成功策動推翻烏國親俄的民選總統，又在俄烏戰爭前夕，拒絕對俄國做出不讓烏國加入北約的承諾。

戰爭初始，更指使烏克蘭退出和談，祭出各種制裁，一心想削弱俄國。但目前戰況顯然對烏克蘭不利，未來美國是否再上演與它在越南與阿富汗一樣「背信棄義，一走了之」的戲碼，尚待觀察。

從兩場戰事，都可看到美國已無法站上道德高點，扮演的反是「唯恐天下不亂」的角色，但都止於打「代理人戰爭」。在台海風雲日緊的當下，把台灣安全寄託於美國保護的政客們，應早日覺醒。