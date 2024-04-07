星期透視／中美關係和緩下的兩岸新局

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

在二○二三年十一月十五日的舊金山峰會結束後，中美關係漸趨和緩，但爭議丶齟齬與衝突仍多。四月二日，習近平與拜登舉行了電話會，長約一○五分鐘。拜登強調美國對台灣的支持，但習指出，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。對「台獨」勢力的分裂活動和外部縱容，中國不會聽之任之！他希望美方要把不支持「台獨」的積極表態，落實到具體的行動上。

至於拜登，雖然明言「不支持台獨」，但對於台灣的表態仍然延續過去一貫「保持現狀」的基調，強調必須維持台海的和平穩定，以及在南中國海維護法治和航行自由。這顯然是針對近期因「金門漁船翻覆事件」而造成的台海緊張關係，以及中菲之間的南海對峙。拜登希望藉中美高層對話以緩解潛在的東亞危機。這也充分說明，儘管美方仍堅持構築「小院高牆」以阻止中國的高速發展，並防杜中國快速成為新霸權。但現階段美國並不想與中國全面脫鉤，而且還要去風險，避免觸發台海危機與南海戰爭。這是危機管控的基本作為，與一些戰略分析人士預期的「中美大戰」，顯然不是同一回事。

既然戰爭不是美國當前的選項，民進黨政府在「中美共商決定兩岸關係」的大前提下，只能收拾起所謂「務實台獨」的作為與妄想，避免挑釁大陸的底線，激化台海敵對情勢，並且改弦更張，積極尋求直接對話，以改善兩岸緊張情勢。在此前提下，下列的選項必不可免。

其一，五二○就職聲明要充分反映美方「不支持台獨」的原則與立場，並積極尋求兩岸關係大和解。

其二，更換「金門漁船翻覆事件」決策官員，調整相關人事，回到九二共識，爭取兩岸對話新契機。

其三，避免再犯下任何意氣用事的決策錯誤，或故意製造爭端，更不要誤以為美方一定會「無條件支持」。質言之，美方設定的「一中政策」與「維持現狀」，決不可任由民進黨政府自行解釋。美國自身利益考量才是重中之重，這不是台獨勢力可自由運作或憑空想像的。

其四，要重新補上「中美外交史」的大課，充分理解美國一貫的對華政策與具體的外交作為，並且要避免誤判；更不可聽任美方戰爭掮客與極端政客的操弄，自取其辱！

其五，要重新認識中國大陸，體認中美大國關係基本格局。民進黨政府只有走出悲情的困結，打破「台獨」的幻想，充分理解中國大陸改革與發展的內在邏輯，以及面對「全球南方」的領導地位與啟航角色，才能在中美共商的前提下，建立起客觀、積極、務實的中國觀。

其六，賴清德必須充分體會「四成選票的支持」意味「少數執政」，且必須「如履薄冰」。換言之，蔡英文時代的「五權盡攬」和「民選獨裁」已經一去不返。如果依然堅持執政的傲慢，一意孤行，其結果不但將面臨中共的武統威嚇，還可能面對美方的嚴峻制裁。果如是，那就真的是台灣人的悲哀了！

（作者為政治學者，曾任立委、監委、國大代表）