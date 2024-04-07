403花蓮大震揭電力警訊 供電韌性 結合民間參與

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

總統當選人賴清德日前在竹科與半導體業界代表進行會談，與會代表提到，半導體業界已在討論，是不是乾脆半導體企業自己組團蓋核電廠，讓產業用電自給自足，不要跟民生用電有衝突。

政府再三保證未來不缺電，要產業界放心。曾有學者預估今年夜間備用容量率四點八％，備轉容量率負○點二％，二○二七年夜間備用容量率是○點三％，備轉容量率是負四點七％。為因應缺電風險，業者若要擁有專屬電源，或可參考過去科學園區民營電廠直供經驗。

九二一大地震的一片漆黑後，「位於竹科的新宇汽電共生公司曾讓高科技不斷電，保住科學園區廿幾家半導體業晶圓製造的生命線，也照亮台灣電力發展的新方向…」曾被認為民營電廠有顧客導向特質，可解決某生產特殊的電力運作需求。因此「蓋電廠發電賺大錢」曾被視為金雞母。但好景不常，在種種不利因素影響下關門停止運轉。

這次花蓮大地震造成中北部及東部多部發電機跳機，但核三廠並未跳機，地震發生後全台約有卅幾萬戶停電，未發生大規模停電，應給台電鼓勵。但以後是否能如此幸運？民眾對核安問題總是不放心，但對電源供應充足及降低發電汙染的期待是不變的。

的確，最近國外高耗電行業漸漸認識到「先進核能在能源轉型中的作用」，不僅有助於高耗電行業實現碳減排目標，還將支援新型清潔能源開發，滿足多樣化的能源轉型需求。一些小型模組化反應爐（SMR）廠商的商業模式，已從提供清潔、穩定的電網電力計畫，轉向為超大型資料中心、石化產業合作夥伴和新興的綠氫產業等「龐大的清潔能源消費者」提供服務，是目前SMR廠商研發及商業化的推動力。另有能源投資和生產公司擬提供標準電力設施，與SMR廠商建立合作夥伴關係，保證發電並負責處裡核廢料問題，這可能是不願擁有和運營自己SMR的最終用電大戶的一種選擇。

在台灣，業者自己組織團隊來蓋核能發電廠的可行性，則須觀察產業界的真正需求及影響力有多大。

許多先進國家包括日本，已有序完成電業自由化。在台灣電業改革上，原規畫第一階段先推動綠電自由化及電網公共化，接著推動能源轉型、逐步完成電業自由化，落實綠色產業發展。二○一七年通過《電業法》修法，要求台電須於六至九年內推動「電業自由化」，將台電分割為發電、輸配電、售電三項事業，開放市場競爭。現在政府說因新增二○五○淨零碳排任務，加上台電近年財務不佳，擬放棄電業法明定的「廠網分離（分工）」，台電無需分割，這是電業改革的停滯。

政府雖已建立台電的電力交易平台，但在電網運轉與電力市場監管機制還沒健全下，這樣永遠是球員兼裁判，業者是否能同意這種作法有待觀察。未來邁向淨零碳排的路上，國營電力公司需要結合更多樣的民間力量，維持供電韌性，甚至協助全黑啟動。建議電業法再次修訂時，應考慮建立具透明及公信力的電力交易市場及獨立電力調度中心，制度化電網運轉及電力市場監督機制。