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防震災 快補強老建物

聯合報／ 鄭人豪／建築改革社理事、文化大學建築及都市設計學系助理教授（新北市）
台灣地震發生頻繁，居住在危險老舊建物的民眾，應儘早進行補強或參與重建，讓居住安全獲得真正實質的保障。（圖由中力都市更新團隊提供）
台灣地震發生頻繁，居住在危險老舊建物的民眾，應儘早進行補強或參與重建，讓居住安全獲得真正實質的保障。（圖由中力都市更新團隊提供）

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四○三花蓮大地震後，專家學者無不倡議建築更新改建的重要性，但全台超過卅年以上老屋共超過四八三萬餘戶，要更新改建談何容易，除產權整合的困難外，營造產業與市場量能是否足以承擔亦是重要課題。

九二一大震後，一方面迅速修訂建築技術規則耐震規定，大幅提升新建物之耐震能力。另一方面為解決集合住宅拆除重建的行政程序、產權與重建資金問題，發布「九二一震災重建暫行條例」，成為都更條例修正的參考。然而，都更涉及民眾的權利與身家財產，加上複雜的行政程序與產權問題，雖然政府不斷提高容積獎勵、簡化都更流程，但多年下來效果有限。

二○一七年，因前一年維冠大樓倒塌喚起民眾對建築物安全的關注，立法推動「都市危險及老舊建築物加強重建條例」。除法令制度外，專家學者亦不斷呼籲應加速推動老舊建築改建。但依內政部統計，台北這廿餘年來完成都更或危老重建僅千餘棟，不到九萬七千餘棟卅年以上老舊建物的一％，市場最活絡的台北如此，其他縣市狀況更慘。難道我們不能做更多？

老舊建築物不必然危險，但興建當時的建築法規相對寬鬆、加上民眾沒有建築物的維護管理意識，危險就隨時在大家的身邊。因此透過建築物的「體檢」來了解建築物的狀況非常重要。雖然建築法明定公共安全申報、結構安全性能評估等機制；亦訂有「住宅性能評定」、「修繕住宅貸款利息或簡易修繕住宅費用補貼」等，然而在法令沒有強制力、民眾缺乏防災意識，加上許多民眾擔心建築物性能評估後恐影響房價，都嚴重影響民眾進行建築物體檢的意願。

建築物的安全不僅影響居住者本身，在城市中更涉及公共安全，位在地震帶上的台灣，都更與建築物居住安全已是國安層級問題。但目前都更相關法令過度倚賴容積獎勵作為工具，除了有利可圖的「高級地區」，真正都市窳陋地區完全動不起來。都市建築物的安全性在事前確認、預防與強制介入的整建、維護，遠比事後的救災探視重要。

雖然建築法規定「建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全」，建築物的維護看似沒有政府的責任，但政府除了補助與獎勵外，應有更積極的作為，除了透過教育民眾提升防災與自我維護建築物安全之意識外，並應針對老舊建築物「強制」體檢，甚至要求補強或拆除重建。雖然老舊建築物的結構強度不足，但短期內透過適當補強亦能發揮很好的效果，與其等待不知何時能實現的建物改建與都更，應透過建築物的性能評估與整建維護提升建築物結構強度，確保居住安全。

至於都更則需擺脫單點建築拆除重建的思維，從整體充實地區設備與改善公共建設，達成都市防災去討論。這不僅需要全方位進行規畫、建立遠景與民眾教育，還需搭配土地使用及建築管理的法治與制度調整，並結合都更與住宅政策。系統性盤點整合都市計畫、都更、住宅、建築管理的法令與制度及配套機制，才能許民眾一個更安全的居住環境與更好的未來。

建築 意識 都更

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