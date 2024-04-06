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身處地震帶 應居安思危
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
每逢地震，總會帶來不少災害，「地牛翻身」重創台灣生機，讓人聞震色變。
佛經云：「世間無常，國土危脆」，成住壞空的世間，地震最難預測，以人類的渺小，無法對抗大自然無窮的力量。政府國土維護計畫是否確實，民眾防災觀念是否懈怠，能否禁得起地震再一次蹂躪，令人十分擔憂。
筆者曾參加消防講習，教官告訴我們，為減少地震造成的損害，室內家具應牢固，備好緊急避難包，遇到地震時，躲在堅固的桌下，禁止開電器、燃火源、搭電梯，第一時間往室外移動，以及地震停後的應變處置，平時都要熟知、常演練，多一分準備，就能少一分災害。
俗話說「勿恃地震之不來，恃吾有以待之」，為減少地震帶來的損失，民眾應居安思危，抱持戒慎恐懼的心態，提高防災意識，做好準備並儲存不時之需，千萬不可掉以輕心。
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