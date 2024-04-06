災後重建 跨域合作尋自然解方

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二○一一年三月間筆者前往日本名古屋參加第一屆國際「里山倡議」夥伴關係網絡會員大會，第二天發生東日本大震災。五個月後，聯合國大學在東京舉辦一場以「里海─里地─里山復興的整合方法」為主題的東日本大震災復興國際研討會，提議以連結陸地和海洋的整合規畫方法，促進里山和里海受災地區的復育和振興。

經過災後兩年的跨部門合作和籌備，日本環境省在二○一三年宣布成立「三陸復興國立公園」，範圍涵蓋受創嚴重的青森縣、宮城縣和岩手縣等面積約兩萬八千公頃的海岸和鄉村地區。該國立公園的核心經營策略有三：活用大自然的恩惠（資源）、記取大自然威脅的教訓（天災）、增進森─里─川─海的連結（地景─海景整合治理）。筆者在該國立公園成立當年以及十年後的二○二三年，親身前往受災嚴重的宮城縣氣仙沼市，見證了日本相關政府部門、民間團體和在地居民對震災復興的決心和努力成果。

台灣島位處亞熱帶和環太平洋地震帶，潛藏地震、山崩、洪水等天然災害風險。身在台灣的我們如何能「活用自然資源」（趨吉）、同時又能「因應天然災害」（避凶）呢？巧婦非無米，炊煮之法需創新。參照日本前車之鑑，我們需要一種「森─川─里─海」尺度的跨域（跨空間、跨部門、跨專業）整合政策和治理模式。

以四月三日花蓮大地震受災最嚴重、位於中央山脈東斜面的花蓮縣秀林鄉（和平村、富士村）以及太魯閣國家公園為考量，建請政府思考成立行政院層級的災後重建和振興平台，其中特別需要協調整合內政部和農業部的相關計畫和行政資源，包括：內政部的國家公園、國土計畫、海岸防護和管理等計畫資源，以及農業部的國土生態保育綠色網絡建置、農村再生以及原鄉輔導新農業技術等計畫資源，與花蓮縣政府和原鄉部落比肩齊步從事災後重建工作，讓健康的自然地區受到保護，讓受損的環境透過「自然解方」的復育措施來恢復生態系服務功能，增進在地社群趨吉避凶的韌性，邁向「人與自然和諧共生」之道。