遶境垃圾減量 從源頭做起

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白沙屯媽祖遶境剛結束，大甲媽祖遶境又將從今日啟程。

據筆者觀察：遶境信徒分三種，一種是把遶境當成免費吃喝觀光活動，這些人看到什麼東西，不管需不需要一定先拿再說，所以才會有人亂丟食物；一種是真的要跟隨媽祖遶境，這些行者總是只拿當下所需，以免造成負擔；還有一種則是邊遶境邊做環保，筆者沿途遇到來自各處的阿嬤，她們都是媽祖的忠實粉絲，就算走不動，也想為遶境盡心力。但資源回收人員遠遠不及那些觀光信徒數量，所以不是活動的問題，而是信徒數量暴增的問題。

如果拿個茶葉蛋、素粽、炒麵…，包裝可以摺一摺塞進背包；但若沿途取用各式飲料，一個人一天可能拿個七、八罐礦泉水、運動飲料之類，再加上免洗碗筷，垃圾就非常驚人！因此，我都自帶環保杯，盡量在沿途寺廟裝水。但是，遶境人潮洶湧，飲水機和奉茶處肯定不足，瓶裝飲料遂成為必要之惡，這些垃圾也無法帶著走，最後只能找地方丟。

廟方一方面加強教育信徒或者觀光客只拿所需；二方面，發放物資善信也要慎選香燈腳。筆者就看到有人不斷重複拿物資，或推著小車出來收集物資，滿車都是吃的喝的。發放物資的善信，應多少過濾這些「遶境蟑螂」。

遶境垃圾問題一直都有，今年白沙媽遶境人數創新高，才會讓問題更凸顯。今天換大甲媽遶境，廟方和政府不妨趕緊部署，以免歷史重演。