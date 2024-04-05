墓園雜亂 好意思讓祖先躺？

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鄭愁予六十一年前的詩作《清明》，幽趣中洋溢著嘲諷意味，期待國人能移風易俗，還給清明節肅穆清靜的面貌，有極為深沈的社會省思。此詩以鮮明的意象、嘲諷的口氣指出，清明掃墓本要讓祖先有一塊「清澈明靜」之地，但民眾平時疏於整理先祖墳墓，流於形式的掃墓，只見各地墳墓荒煙蔓草、清明掃墓時卻人聲喧嘩，已失去慎終追遠之意。

個人可見證此詩所言是事實！去年五月中自美返台回故鄉屏東萬巒掃墓，只見墳墓四周草長得比人還要高，看不到家人、親戚與祖先合葬的墳墓在哪裡。我費盡了九牛二虎之力進去墓園，手掌被野草刮得鮮血直流。雖然進來了，卻看不到出路，心裡非常恐慌，便向待在公墓路旁的內人與小孩高喊不要進來了，上香祭拜完，提心吊膽地費盡力氣才走出去。

台灣除了部分墓園平時有人維護管理，大部分縣市鄉鎮公墓都是在比較偏僻的地方，雜草叢生；只有清明掃墓時才請人清理。

在美國與香港的影片中，常看到片中主角到墓園向家人或愛侶、朋友祭拜，放一朵鮮花在墳前，靜靜地追思懷念。但在台灣這種荒煙蔓草的公墓，平時想念家人、親友時，要如何去祭拜追思？清明掃墓時，又一大堆人到公墓，吵吵嚷嚷的只作個樣子。

我們好意思讓家人與祖先在雜草叢生的地方一直躺下去？個人建議，中央應與六都及各縣市政府密切合作，盤點全台各地需改善維護的公墓，編列預算，獎助各地方政府結合當地公共企業，協助成立以鄉紳志工為主的「地方公墓管理委員會」，每個月派專人清理維護墓園，並在公墓四周種植有紀念意義的美麗花朵，期能讓全台各地的公墓像公園一樣整潔美麗，果能如此，大家想念逝去的家人與親友時，才能在任何時間，在清澈明靜的環境，靜靜地懷念追思，獲致真正的「慎終追遠、緬懷先人」目標。