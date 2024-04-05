慎防大地震後二次災害

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花蓮發生規模七點二大地震，全台有感傳出多起災情。為避免進一步災損或傷害，政府相關單位與民眾應慎防大地震後的二次災害。

大地震後最常見的是「大樓或房屋倒塌」，伴隨大地震而來的災害，通常會有火災（例如白河大地震造成嘉義市嚴重的火災災情，這次地震也導致東華大學火警）、電梯故障（導致受困）、工地大型機具或設備掉落（導致傷亡）、橋斷、路斷（如蘇花公路已柔腸寸斷）、軌道（捷運、鐵路、高鐵）變形或工程受損影響行車安全。此外，大地震過後還可能發生以下五種事故或災害，不可不慎，應進一步預防：

一、海嘯：這次地震過後，日本已對沖繩發布海嘯警報，並預測海嘯會有三公尺高，提醒海邊居民注意。最重要的個案是二○一一年東日本大地震後，發生嚴重海嘯導致近兩萬人喪生。許多逃生的民眾，則因有海嘯的防災意識，知道要快速逃生而得以存活。

二、餘震：通常餘震的強度不會高於主震，但仍可能讓搖搖欲墜的大樓倒塌，或讓已受損害的建築進一步惡化。例如九二一大地震一周後的餘震，就讓原本受創嚴重（但未倒塌）的上毅大樓倒塌。

三、山崩與落石：大地震會讓地質土石鬆軟，落石可能阻斷交通，或造成路人或車輛的傷害。例如，本次地震就有登山客遭落石擊重死亡的個案。雖然大地震主震已結束，但已造成土質鬆軟，仍不可輕忽後續可能發生山崩與落石災害，而這又和土石流有關。

四、土石流：九二一大地震造成山區土質鬆軟；導致兩年後的桃芝颱風爆發嚴重土石流，造成逾一百人喪生的慘劇。有專家指出，桃芝風災雨量不及一九九五年賀伯颱風雨量一半，傷亡卻遠高於賀伯，主要原因即是九二一大地震造成山區土石鬆軟。

五、土壤液化：二○一六年美濃大地震，造成台南永康的維冠金龍大樓倒塌，並有逾百人喪生。但隨後發現，大台南地區受地震影響而有土壤液化的現象，雖然未傳出嚴重災情，卻也讓許多受災戶相當恐慌。

我們不能因大地震（主震）結束而輕忽防災，因為可能發生二次災害。不只民眾應有地震的防災意識與常識；政府與相關防災學術研究機關，也應善盡提醒的責任。尤其剛發生大地震，此時宣導如何防震，民眾的感受或接受度通常較高。甚至，為提升防救災能量，許多表現優異的「自主防災社區」，或可在災區扮演更積極的「自助」、「共助」與「公助」角色。