監督四項關鍵房震不倒

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我家的房子會不會倒？這恐怕是地震後每個民眾都想知道的答案。

如果分析一下近年因地震倒塌的建築，從九二一集集、台南維冠、花蓮翠堤、花蓮統帥，到這次的花蓮天王星，可以發現房子倒塌有幾個關鍵因素：一、地基；二、設計；三、施工；與四、維護。

「地基」包括基地地質的調查與周邊環境的掌握。如果必要的鑽探測量等前置作業不實、周邊斷層邊坡的紋理了解不足，就是把房子蓋在不確定的基礎上；地震後房子滑動、傾斜，常是因此造成。

「設計」包括是否引用最新的耐震規範，與應力分析的正確性。九二一後耐震規範已提高至相當程度，如依新規設計，即使遇到大震，房子只會壞不會倒。近年倒塌的，包括這次花蓮的兩棟樓房，都是以舊規設計出來。

當然，即使有新規範，也不能排除因人為「疏忽」導致設計錯誤的情形。花蓮統帥飯店的倒塌原因，就是在舊規範之下又「疏未注意，低估自重達廿五％」。

「施工」是最重要的因素。根據法院裁決，台南維冠是因「建造過程偷工減料、非法借牌給他人」；花蓮翠堤是因「違法自行雇工施作、施工過程又涉嫌偷工減料，柱子內鋼筋強度不足且明顯短接」。施工細節潛藏危機的地方很多，雖有諸多法令約束營造業者，但防不勝防。

建築師作為監造人，不會推遲監督之責。然而，即使建築師戮力而為，但因不是行為人，面對數以百計的工人，實難層層監督其施作。施工品質的維護，仍有賴政府以有效的方式，督促與輔導營造業自我要求，根本性的提升施工品質。

「維護」則包括既有建築物的保護及持續觀察。台灣人喜歡裝潢，每換一個屋主，就會大修一番。即使不敲梁減柱，表層變更也都會傷害原有構造的結合強度，應盡量避免。周邊環境，如邊坡或地質敏區應經常留意是否發生變化；左鄰右舍蓋房子，也要配合鑑定程序，以留下紀錄比較觀察。

可以讓民眾寬心的是，雖然現在的房子愈蓋愈高，但各國少有高樓層因地震倒塌情事。這是因為高樓層都用高強度的規範設計，也有適當的防震措施。最危險的，應是老房子，而且是用舊規設計的房子。如果規範老舊，加上維護不良、變更使用，那是最需擔心的。至於老房子設計得好不好，施工是否良善，因年代久遠已不可考，只能以加強觀察的方式，防慎於微。

另外須注意的是地區效應。近年震垮的房子大都在東部，是因為地震頻率高且離震央近。花蓮的老舊房屋，確應作整體的檢測。但全國各地地震係數最高，也就是最危險的地方，其實是在台北盆地。這是由於盆地地形與地質狀態導致。多次大震沒看到重大災情，是因離台北遠，但不代表台北的老舊房子就可鬆一口氣。

還是必須強調，回頭看已蓋好的房子，如果用新規範設計、設計師有口碑（包括建築師與結構技師）、營造商履歷佳、使用過程又維護得宜，民眾就不需要太擔心建築安全的問題。

至於未來的房子，如何讓民眾住得安心，就有賴公部門嚴格執行相關法令，鼓勵優良的設計專業與營造廠商出頭。民眾也要有基本認知，住得安全，要從頭開始；既要了解風險所在，也要懂得監督每個階段的專業者發揮其本職學能。