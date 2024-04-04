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最近大專籃球聯賽落幕，我有機會以政大校友身分到場觀賞了冠軍賽，充分感受到球賽的熱情和全場校友的凝聚力。

政大雄鷹隊二○一七年在周行一校長任內成立，關鍵人物是姜豐年學長。他是少數又懂籃球又懂企業經營的人才，把國外大學經營體育活動的做法引進台灣，在社群媒體上有大量關注，球員有粉絲團，還有官方商品和對外活動等配套措施，成功行銷大學籃球並增進校友認同和參與。

譽之所至，謗亦隨之。雄鷹的成功，當然也會引起批評。或說是靠砸大錢辦事，或是檢驗部分球員言行，或看衰長期發展。面對批評不用迴避，反而可以當作成長的動力。有則改之，無則嘉勉，讓團隊更謹言慎行並非壞事。

至於經費的部分，常看體育的人都知道沒錢難辦事，但不代表有錢必定成功。ＮＢＡ職業聯盟中花大錢但戰績不佳的球隊比比皆是。要贏得冠軍不一定是球員的個人天賦最高，但絕對是團隊戰力最強。能贏得一年冠軍不容易，要連續四年奪冠更是極端困難，必須具備強大心理素質和團隊精神。

在學校捐一棟建築的貢獻很大，讓許多學子能享受好的設備。捐一個球隊的難度更高，是因為要克服許多「人」的問題，從幹部組成、球員招募、家長溝通、校友凝聚等每一步驟都無比艱辛，招募球員甚至遠到非洲，和家長溝通要無比用心，還要組成有體能教練、運動防護師和數據分析師通力合作的團隊，降低受傷風險。

過去有機會幾次接觸陳子威總教練，斯文有禮、謙遜有節。球員說他不只教球技，也教怎麼做人，因為做人是一輩子的事。表現不好的時候，教練會努力引導，協助找到定位，這些才是球隊最寶貴且可長可久的文化。

政大是一個人文和社會科學為主的學校，過去在體育上並沒有特別表現，這次改變的不只是政大的籃球校隊，而是扭轉了文武不能雙全的刻板印象，更深層地影響了體育文化。

學術和體育本來就不是互斥的選項，擁有卓越學術地位的學校一樣可以發展傑出的體育項目，學生運動員只要有心，絕對能夠兼顧學業，期盼有更多大學跟進，振興整體體育發展。

成就政大雄鷹的關鍵人物姜豐年，在新浪網和其他商業投資上的成功，雖然傑出但不獨特。但他以經營新創公司的精神和毅力投入球隊的籌設，改變了球員的前途和大學體育的生態，同時凝聚了無數校友的熱情和向心力，則是前所未見的傳奇故事。這種從無到有且無前例可循的任務是最艱困的。

比姜學長更大筆的捐款，在國內外大學並不少見。但是專業知識和經驗的累積、親力親為投入的熱情、大膽築夢設定的目標和長期承諾等因素的結合，造就了這個獨一無二的感動典範。誰說一個人不能造成巨大改變？

那天在比賽現場看到姜豐年學長消瘦許多，在此祝福學長身體健康，永續帶領球隊前進腳步，改變更多球員的生命故事，凝聚更多校友的熱情，感動更多人心。政大雄鷹加油！我們都在！（作者為雲品國際董事長）