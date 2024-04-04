生死攸關 警報忘了上緊發條

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

○四○三大地震震動了全國人民的心，當花蓮傳出災情時，大家的心都沉下來！希望受災地區的同胞都能夠平平安安！執政黨從蔡英文總統、閣揆陳建仁都趕到應變中心坐鎮，而賴清德準總統特別趕赴花蓮主持救災事宜，顯現蔡團隊與賴團隊的危機意識上緊了發條。可是在上午七點五十八分地動山搖時，國家級警報竟然有不少國人沒有收到，而當時有不少人正趕著上班上課， 在大家心有餘悸之際，不少人還是沒有感受到氣象署預警的闗懷心意。

其實，重大災難與意外事件的發生就是對執政團隊最嚴酷的考驗，因為救災絕對需要上下一心共同合作處理，尤其第一時間救人第一，接下來才是善後復建工作。等告一段落後才是究責檢討。

蔡政府在此次大地震表現比以前進步，賴清德還親自到花蓮現場指揮救災。而綠委與綠營側翼，只有少數表示收到警報，為氣象署緩頰，也沒有在第一時間馬上就把責任推給花蓮縣長。比起二○二二年九月十八日台東地震中央災害應變中心在總統致辭後，沒有讓花東受災最嚴重的兩地縣長報告就草草結束。這次蔡英文進步了！問題是氣象署呢？

氣象署事後說明「漏報」原因是ＰＷＳ警報門檻為震度四級以上，部分地區預估震度僅三級，因此警報範圍未涵蓋。事實證明氣象署明顯誤判，關鍵在何處？才是最該檢討與改善的地方。

部分媒體舉出在裴洛西訪台後共軍軍演發射飛彈越過台上空，卻不見國防部發布警報；而總統大選期間中國發射人造衛星，國防部卻「突然」發布警報。讓國人對蔡政府的「警報發布標準」不敢恭維。氣象署肩負著處理國內氣候與天災的預測重責，科學依據更需客觀與精確，人命關天，讓國人有充分應變與自救救人的時間，應該是氣象署的職責要求啊！千萬不要淪為政治性預警！