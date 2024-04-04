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天災難料 防災教育須加強

聯合報／ 邱世長／教育工作者（新北市）

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

教育既是百年大計，也該強化「機會教育」，藉著這次令人心驚膽戰的○四○三大地震，教導國人與學生防災的正確觀念與技能，防災教育的成效才會最好。

學校在每年九月廿一日，都會宣導與演練地震保命三步驟：「趴下、掩護、穩住」。老師也會告訴學生，地震發生時要處變不驚，不慌不忙先保護自身的安全，特別是保護頭與頸部。

消防署不斷提醒除了地震保命三步驟，國人也要在第一時間，躲在桌子下或牆角，最為安全。

換句話說，「知行合一」才是重點，學校不僅要教導學生如何避難，更要實際演練，才不會當地震突然來襲，師生都手忙腳亂，造成遺憾。

防災教育的目的，是藉由教育過程，讓學生去實際體驗，進而變成正確的反射動作，藉此降低傷亡與財損。學生要學習到地震災害「發生前」的預防，災害「發生時」的正確應變，以及災害「發生後」的正確求助方法，和培養學生如同「正向心理學」所言，正向積極的價值理念。

不經一事，不長一智，我們必須透過經驗累積，讓災情持續降低！

台灣與地震共處是難以擺脫的宿命。既然「天災難料」無法預防，「人力可為」就是強化防災教育，且是從小開始，納入教育的一環。

人力 地震

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