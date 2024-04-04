政府有心 全民才能避凶

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮縣政府南南東方廿五公里台灣東部海域，於三日上午發生芮氏規模七點二強震，為九二一大地震以來最大規模地震，民眾心有餘悸，除了擔心後續的餘震外，更要注意此次強震可能牽動旁邊的斷層系統，尤其中央山脈的斷層活動區，進而引發後續一連串地震。

三日花蓮強震震源在台灣東部海域，其鄰近活動斷層有米崙斷層、嶺頂斷層、奇美斷層，尤其可能牽動中央山脈斷層系統，故如牽一髪而動全身，鄰近斷層因此花蓮強震，均也發生錯動，如果達到臨界點，短期內極有可能再發生地震，尤其坡地致災風險區，如花蓮縣萬榮鄉、吉安鄉、光復鄉、豐濱鄉、花蓮市、壽豐鄉、秀林鄉，宜蘭縣蘇澳鎮、南澳鄉、大同鄉，南投縣仁愛鄉，台中市和平區等坡地致災敏感地區，均要特別留意。

台灣位於環太平洋地震帶，地震是台灣不可避免的環境災害，尤其台灣有四大要特別注意的地震帶：一、花蓮外海隱沒帶，其地震周期約為百年一次；二、花東縱谷斷層，玉里斷層與池上斷層均屬之；三、台南、嘉義六甲斷層；四、北部山腳斷層與隱沒帶。

地震的影響力涵蓋岩石圈及水圈，當地震發生時，除了地表斷裂、大地震動、土壤液化、山崩、海嘯，甚至引發火山活動，帶來重大災情，最好的應對方式就是「做好周全的準備」。此刻政府應要求各公私機關、學校進行建築物、橋梁、高架道路等建物的安全查報及補強措施；山區道路邊坡防範落石措施；加強各級學校機關的地震防災演練。

筆者特別提醒，在花蓮強震後，民眾與政府應檢查一下住宅的結構安全？樑柱有無歪斜變形？牆壁有無裂縫？大樓磁磚有無破損？大樓外牆上的冷氣設備是否鬆動？戶外招牌是否固定好？家中吊燈吊扇是否鬆動？大型家具是否僅靠牆擺放，若沒有固定，則易翻倒釀災。最近外出時不要沿著大樓邊走，盡量走入騎樓；在山區開車時，若發現路面有大小石頭，要特別小心，此乃山崩落石之前兆。政府有心、民眾小心，才能真正讓全民趨吉避凶。