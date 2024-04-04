在AI革命中找到台灣定位

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最近輝達創辦人黃仁勳在華人場合表示，他是一名優秀的「台灣大使」，因為了解台灣歷史及產業重要性，而台灣正處在新ＡＩ革命、工業革命的重要中心位置，所以我們必須能說好台灣的故事，他並高喊「台灣加油」。

黃仁勳是台灣之光，但我們切莫把其善意，誤解為他會帶領台灣和中國對抗。在今年輝達ＧＰＵ年度技術大會上，黃仁勳宣布輝達下一代智慧車用晶片，已與三家中國汽車製造商包括比亞迪達成合作。對於比亞迪來說，希望借助輝達提升海外市場知名度，而輝達也希望深化和全球電動車龍頭比亞迪的關係。

黃仁勳先前曾強調中國市場對輝達的重要性，他相信各國目標並非敵對，但也在為中美緊張局勢的最壞情況做好準備。儘管美國政府在半導體領域一再抵制中國，但輝達仍然不斷降低輸中產品規格，以符合美國法規。

近日全球多家重量級企業高管出席「中國發展高層論壇」。超微ＣＥＯ蘇姿丰和大陸商務部長王文濤會面時表示，將持續加大對大陸投資，並攜手大陸合作夥伴提供更好的產品與服務。另外蘋果、高通、美光、戴姆勒高管也均做類似表態。

根據外電報導，北京要求大陸官方數據不得使用搭載英特爾與超微處理器的ＰＣ及伺服器，並減少採購微軟Windows作業系統與外國資料庫軟體。但王文濤重申，「開放的大門只會愈開愈大」，強調半導體產業發展需要全球合作。由此可見，大陸在半導體領域政策應該類似美國「小院高牆」，在開放同時亦有國家安全邊界。

在去全球化趨勢下，全球生產版圖正在重組。中國製造外移，印度、越南、墨西哥都是新興製造產地；美國工廠被認為缺乏效率，而日本卻趁勢東山再起，藉由半導體打造產業生態系，台灣則面臨五缺問題及地緣政治風險。

中國大陸民營企業製造加速前進世界各國，這是自發性的「去中化」。在此同時，科技業積極「去美化」，減少對外國技術的依賴，從晶片、作業系統、電信標準、電動車、鋰電池均可以看得出來。兩會定調「新質生產力」政策，就是要打造自主創新的戰略新興產業，避免未來再被美國卡脖子。

對全世界而言，中國最大的吸引力是「市場」而非「工廠」，全球沒有第二個市場有像中國的規模及消費能力。印度雖有十四億人口，但好比二十年前的中國，停留在「需要」而非「想要」的層次。即使沒有貿易保護主義，大陸產品如華為和比亞迪在質量和價格上，一點也不輸給外國對手，這是北京對歐美談判有恃無恐的原因。

黃仁勳今年初演講時提出「主權ＡＩ」概念，呼籲各國努力建立人工智慧主權，強調國家應該具備自主開發、控制和運用ＡＩ技術的能力，以滿足國家自己的需求和目標，黃仁勳也提出「ＡＩ代工」概念。台灣晶圓代工領域為世界半導體龍頭，但ＡＩ代工和主權ＡＩ的概念基本上是矛盾的，一個國家如果要培養自己的實力，不可能把命運寄託在別人手裡。

ＡＩ將給台灣帶來未來十年榮景，但外資也看到了高度地緣政治風險。外媒估計台海開戰將付出十兆美元代價，Ｇ７國家公開表示要管台海問題。台海未來劇本情境並非只決定於外國，台灣人民一樣有權力。在馬英九前總統訪陸與習近平見面前夕，我們要說「兩岸交流加油」、「和平加油」！（作者為李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟創辦人）