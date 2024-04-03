強人厄多安 地方選舉挫敗的啟示

土耳其總統厄多安主宰政壇逾廿年，這次地方選舉無疑是厄多安二○○二年執政以來「最慘重的敗選」。土耳其的世俗、民主和親歐洲選民聯手重挫厄多安。勝選的伊斯坦堡市長點出，這是對經濟嚴重管理不善和人口日益貧困的反應，且「一人統治的時代今天結束了」。四十七年來，凱末爾派出身的政黨在全國範圍內的比例從未達到如此高的水準。共和人民黨出人意料地擴展到安納托利亞，例如布爾薩和阿菲永，這些地區一直是厄多安政黨的地盤。

厄多安的民粹威權主義和官僚威權主義混合政權，使其所屬的正義發展黨在民主選舉持續稱霸。一般而論，為保政治體制的合法性，必須透過政治上鎮壓異議分子、控制媒體、強勁的經濟表現，或極端民族主義來加強，或者是三種手段兼有。土耳其的正義黨擁有大眾基礎，但壓制手段居多，特別是二○一六年成功鎮壓軍方政變，其後隨即展開大清洗，數以萬計的人被逮捕或停職，並對四十二名記者發出逮捕令。再者，隨著總統改革而達到頂峰的厄多安，幾乎絕對的權力也開始給公民帶來壓力。強人總統厄多安緬懷往昔的鄂圖曼土耳其帝國，並堅持伊斯蘭保守教義，只是最終所欠缺的強勁經濟表現，讓他的政權跌落神壇。

厄多安近年來在外交場合縱橫捭闔，姿態不下美俄。以支持瑞典進北約為由，換取美國鬆綁戰機出口；協調俄烏戰爭及糧食協議；軍事的無人機也馳騁沙場，好不風光。厄多安在外交手段上成功採取平衡策略，成為美國國務卿所稱的「飯桌上的主角，而非菜單」。

不過，近年來惡化的經濟危機和厄多安未能兌現的承諾，無疑產生了負面影響。經濟資源過於集中在外交政策。民眾對於里拉的大幅貶值和萬物齊漲的批評、對於近年來持續大力調漲最低薪資不願埋單。里拉貶值導致能源與進口貨物價格提升，儘管政府不斷在後頭以加薪追趕物價，但人民的實質購買力仍顯不足。其次，是國內居高不下的通膨率。

此外，厄多安在地方選舉中極端個人化的魅力不再，無法炮製出二○一九年般的結果。部分土耳其民眾早在上次總統大選即期待歷史性的變革到來。正義發展黨的挫敗，標誌著該黨政治史上最差的結果；與二○一九年相比，正義發展黨不僅在土耳其主要城市失去了許多選票，在全國範圍內也出現了明顯的下滑。

土耳其當前的經濟亂象，是執政黨失利主因。土耳其的經驗，說明了執政者外交牌再怎麼打得震天價響，人民還是先求經濟繁榮與溫飽。