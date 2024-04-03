台應注意美隨時調整「菜單」

不久前美國國務院發布新聞，政治次卿盧嵐近日辭職，引起評論俄烏戰爭的專家們不小的震動。盧嵐自從二○○三年被副總統錢尼重用後，除了川普任總統的四年時被凍，是從伊拉克到烏克蘭戰爭二十年來，左右對俄鬥爭最重要的幕後推手之一。

冷戰結束時，俄國對歷史上被法國和德國攻擊心有餘悸，希望華沙公約和北大西洋公約一起解散。西方當然不肯。一九九○年二月美國國務卿貝克向蘇共總書記戈巴契夫保證，德國統一後，北約絕對不向東擴張一寸。根據在喬治華盛頓大學存檔的史料，包括貝克、老布希、法國總統密特朗、英國首相柴契爾夫人、德國總理柯爾，在一九九○至一九九一重複過多次承諾。

那時雙方雖然都有戒心，但是關係逐漸改善，普亭上台後，還和北約成立「北約—俄羅斯聯合會議」（ＮＲＣ）。關係到了二○○一的九一一事件合作反恐，普亭甚至希望申請加入北約時，達到高潮。

另一方面，深忌俄國的一些美國保守勢力認為如果不遏制，俄國將重新變回一個可怕的帝國，威脅美國的霸權。為了阻止這個發展，美國必須把北約前線推到俄烏邊境。卡特總統的國安顧問布里辛斯基一九九三年在外交政策期刊上發表觀點：「如果烏克蘭聽俄國的話，俄羅斯就自動會變成一個帝國。如果沒有了烏克蘭，俄羅斯帝國就不存在了。」布里辛斯基就是一九七九年美國對中華民國斷交的主謀。二○一一年盧嵐轉任外交工作，隨之迅速升起。她掌握了對中東和歐洲的政策，逐漸落實布里辛斯基的主張。

隨著東歐的自由化和俄國境外有大批俄語人口地區的動亂，雙方的關係開始改變。普亭認為美國背信擴展北約，俄國上了當，情勢惡化，到二○一四爆發。顏色革命推翻了烏克蘭民選的親俄總統亞努科維奇，並且威脅到俄國黑海艦隊在克里米亞基地的租約。美國否認這是中央情報局幹的，但是盧嵐被發現在抗議廣場發放飲料和食物。之後，俄國公布美國駐烏克蘭大使和盧嵐的電話錄音，討論推翻亞努科維奇之後，誰來接替烏克蘭政府。結果從總統到高級官員，果然就是這些名字。從此普亭認為面臨生存威脅，到二○二一年不斷要求和西方談判，但沒有回音。二○二二年初他號召俄羅斯民族團結，揮軍入侵烏克蘭，眾人皆知。

這次盧嵐的被迫辭職，有分析家猜測是拜登政府對最近烏克蘭戰場的失利，和軍援計畫被拖延後，要重新戰略反省。對俄鷹派的失勢，也提升了對中國的鷹派的地位，切合拜登的優先順序。

一九七八年美國副國務卿克里斯多福來台知會斷交的時候，座車被投擲石塊。其實真正應該被丟石頭的人，是盧嵐的布局指導者布里辛斯基。台灣政府一再為美國繼續援烏請命，替他的計畫加油打氣。無法坐在餐桌上的台灣，最好多多研究美國隨時調整的菜單。