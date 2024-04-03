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清華保釣史料 馬英九訪京遺珠

聯合報／ 張鈞凱／媒體工作者（新北市）

馬前總統於日前啟程訪問中國大陸，據馬辦提供的資料，訪團在北京期間，除在北大參訪交流外，也會參觀八達嶺長城、北京故宮、中國空間技術研究院、盧溝橋及中國人民抗日戰爭紀念館等地。當然馬習二會是否登場，亦受萬眾矚目。

從去年首訪大陸伊始，馬前總統的行程安排可謂用心良苦，藉由抗戰遺跡、祭黃帝陵等安排，將兩岸歷史記憶重新連結起來，此舉本身就是降低兩岸敵意、穩定兩岸關係的應有之義。

在此前提下，筆者認為馬英九本次北京行實有一大遺珠，即是北京清華大學，該校圖書館設有保釣資料收藏研究中心，許多海外老保釣資料都收藏其中。馬英九一向以曾參與七○年代的保釣運動自豪，如能帶領台灣青年學子，赴北京清大圖書館參觀保釣文獻資料，並以當事人的身分現身說法，不失為美事一樁。

此外，馬英九已故摯友王曉波教授的藏書也正式入藏北京清大圖書館。王教授其人其事本身就是中國近代史與兩岸歷史記憶的縮影，馬前總統如能赴該處一覽王曉波藏書，既有緬懷老友之意，又能讓台灣青年體會一位良心知識分子，如何埋首台灣歷史研究，做到認同中國又深愛台灣的深厚真諦。

以上，或許只是筆者個人的想像。然而，台灣的歷史從來不僅在島內，光是被綠營視為「敵對勢力」的北京，便濃縮了從日殖、內戰，乃至於保釣運動的台人史跡。馬英九訪京只是個開端，歷史依舊等著台灣人打破意識形態的囿限去發掘出來。

北京清大 圖書館 馬英九

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