高度期待 馬英九扮兩岸調解人

馬前總統再度訪陸，各界普遍認為有助緩和兩岸緊張，或亦寄望此行有利賴清德五二○就職氛圍。對比過去被看成「票房毒藥」，如今馬以私人名義及一介民間人士身分登陸，竟被國人賦與高度期待，除不得不承認「馬英九現象」特殊性外，也讓人進而深思：今後如何「定性」馬在兩岸間可能扮演角色與所能發揮功能。

從法的觀點，設若兩岸執政當局為爭端當事人，則從中穿梭化解的第三者，依功能概可分成「代理人」、「居間人」、「調解人」三種。

「代理人」為接受當事人授權協商，談判效力及於當事人，類似現海基、海協會。「居間人」係擔任當事人間媒介，傳遞正確訊息，防止誤會，類似過去的兩岸密使。「調解人」則是藉專業經驗，公正效率的調停，避免雙方利用非理性的方式解決糾紛。

以朝野嚴重對立、缺乏互信，且看待九二共識態度南轅北轍的現狀，短期內欲使馬前總統發揮「代理人」、「居間人」功能幾無可能。惟若參照以下報導：趙少康盼馬接手連戰成兩岸溝通橋梁、蘇起樂見二次馬習會同時達成對兩岸與美中關係雙正面效果，加以國內預期馬赴陸起到降溫兩岸效果。顯然由馬以卸任元首之尊，今後在兩岸間扮演「調解人」角色，符合藍營與民意需求。

但不諱言說，馬前總統畢竟已卸任八年，又無公、黨職在身，政治影響力不易延續。任內曾創造和平紅利政績，幾乎被當前台海兵凶戰危沖蝕殆盡。其所推九二共識內涵，與「兩岸都屬中華民國」論述，漸難獲年輕人理解接受。甚連國民黨內亦不無雜音。另若習近平此番與馬重逢，僅限縮界定在「老友敘舊」，縱接待規格再高，預料北京對台強硬政策也不致有所改變。

面對馬前總統的能量與人氣魅力遞減，恐難持續勝任調解人的現實，完成訪陸與馬習二會後續，支持者該認真思考：如何珍惜善用此維繫兩岸關係和平穩定的寶貴資產？