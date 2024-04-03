馬英九緩和兩岸 可安美國心

前總統馬英九在四月一日訪問大陸，前一日美國在台協會主席羅森柏格再次訪問台灣，外界臆測兩者的出訪有關聯性。筆者則認為時間點純屬巧合，但目的都是為了維持台海和平，執政黨應該藉此機會緩和兩岸趨於緊張的關係，好安美國政府的心。

首先，馬英九表示此行是延續去年兩岸青年交流的活動，並避免台海爆發戰爭，結果引來執政黨民意代表批評是「愚人行程」、「上京面聖」，傷害台灣主權。馬英九已卸任八年，對台灣的政治甚至是國民黨內部的影響力，已不復以往。試問，他有何能耐可賣台？北京當然也知道今非昔比，即使馬習二會，大陸能大內外宣的力道有限，充其量僅能張揚大九學堂的兩岸民間交流。

執政黨應該約束黨籍民代對馬大陸行的攻擊，並應樂觀其行，讓中共了解台灣是一多元化的開放社會，有別於大陸社會的管控。我們包容任何主張，藉此重建兩岸非正式的溝通管道，和緩緊張關係，避免誤判情勢引發爭端。就算美國制裁古巴六十餘年，雙方一直保持正式與非正式的聯繫管道，目的就在於充分了解彼此的底線。當國防部長邱國正說兩岸情勢令其難眠時，代表台海風雲已在堆積中；所以國人仍要自問，台灣準備好一戰了嗎？

其次，如果說羅森柏格再次到訪，僅是例行性或「來台賞櫻花」，國人絕不相信如此說法。且對照邱部長所言，可能也是為降低兩岸瀕臨戰爭之危局而來，因為此刻美國無力再處理重大的國際爭端。

羅森柏格在晉見蔡英文總統時，一再強調台美關係堅若磐石，但是有原則且不分黨派的；其原則是台灣無論誰執政皆須持續維持現狀，直白的說，就是不支持台獨（當然也不支持統一），反映出美國政府近期擔心準總統賴清德五二○就職演說內容，遠期則疑慮未來四年台灣執政黨的國家定位政策，輕者兩岸三方嚴峻對峙，重者兵戎相見。

葛來儀等三位美國學者去年底投書《外交事務》期刊，以台灣要建立實質的威懾與嚇阻力為主題。文中提及並呼籲賴清德應該考慮凍結台獨黨綱，其目的也在避免戰爭。雖然葛來儀重申是關心台灣的未來，未支持任何陣營，卻也道出美國長久以來對台的政策與疑慮，國人不可置若罔聞。

近日，日本提升十六處港口與機場的應變能力、美日菲將聯合巡弋南海、我國擴編憲兵，說明內外局勢的增溫。賴清德選前選後，都承諾會延續蔡總統國防與兩岸路線；對此保證，美國政府似乎持保留態度，並未盡信。為讓美國安心、國人放心、北京無心，執政黨應正面看待馬英九的大陸行。此外，獨派政黨在攻擊馬英九訪陸的同時，也應該譴責美國政府不支持台獨運動，才符合其前後一致的台獨標準。