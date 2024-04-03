科技．人文聯合講座／數位恆久遠 網路永流傳

今年的清明節和兒童節正好同一天，兩個國定假日撞在一起，會不會少放一天假呢？依「紀念日及節日實施辦法」規定，「兒童節與民族掃墓節同一日時，於前一日放假。但逢星期四時，於後一日放假。」所以清明連假一天也沒少。

近年來由於少子化和高齡化的兩極發展，我們的人口數正面臨「生不如死」的轉折困境。人生說來實在弔詭，當小孩出生時，親友笑著迎接「啼哭落地」的寶寶；而當大人往生時，親友卻哭著送走「含笑歸天」的老老。或許優游自得、淡泊名利的人士，在道謝、道歉、道愛、道別之際，更盼如徐志摩所言「悄悄的我走了，正如我悄悄的來；我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩」，或如蘇東坡所云「小舟從此逝，江海寄餘生」。

這年頭，無數眾生在世時沒有居住正義，離世時落得「死無葬身之地」似亦難以避免。所幸我們正處於數位科技蓬勃發展的時代，數位資料的典藏與流傳代價愈來愈低，幾乎人人都能享用。因此，現代人身後事的規畫，除了有形無形資產的安排外，不妨也稍稍想想個人專屬的數位遺產（digital legacy）。

前陣子讀到一則報導，敘述國外有位卅三歲女士，在大她兩歲的丈夫罹癌過世兩年後，仍在處理他的數位遺產。原本家中事務如水電瓦斯、網路銀行、串流影音、購物儲金等，都是先生透過名下帳號處理，如今她必須接手管理。雪上加霜的是，先生的帳號密碼並未適時傳承，有些密碼猜得到，有些卻始終猜不出。

雖然她很幸運解鎖了先生的手機，讓事情變得容易些，但仍舊面臨許多困境，例如即使她三番四次上傳先生的死亡證明，但不知哪個環節失靈，仍舊無法終止先生的社群媒體帳號，將它改為紀念頁面。雖然至親好友都知道先生已往生，但不知情的網友張三李四，仍會在丈夫生日當天，紛紛留言祝福「生日快樂」，令她嚇得冷汗直流。

天有不測風雲，人有旦夕禍福，多一分準備，少一分罣礙。我們需要一種機制能依照使用者在意識清醒時的設定，當主人離世時自動將特定重要帳號授權給身邊信任的親友。現在已有不少手機平台可設定具有存取權限的遺產聯絡人，而某些社群媒體也可指定往生後「紀念帳號」的管理員。此外，關於個人數位空間的影音圖文與通訊書函，也要劃分哪些資訊要永久塵封，在主人離世時就像「不可能的任務」電影情節那般自動銷毀；又有哪些要放在個人數位櫥窗，永遠流傳於宇宙天地，以饗未來千秋萬世的知音。至於是否要讓自己的AI數位分身繼續活靈活現，那就見仁見智了。

數位典藏恆久遠，網路流傳永不休。試以杜牧詩的改寫：「清明雨紛，行人斷魂；吾家何處？遙指雲端。」聊表個人對數位文化遺產在網路永遠流傳的期許。（作者為台灣大學資訊工程系教授）