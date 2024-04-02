別劫貧濟富 電價審議應擺脫政治黑手

儘管各黨領袖私下都深知，我國電價長期偏離國際正常水準，但在檯面上電價調漲總是演成黨派惡鬥。國民黨馬英九總統兩次調漲，都被當時在野的民進黨攻擊得體無完膚；這次民進黨在總統交接期調漲電價，在野黨也利用國會過半優勢，提案凍漲來收割選票。如此冤冤相報，導致我國電價難以反映真實成本，總在全世界倒數三、五名，浪費珍貴進口能源、傷害產業競爭力，也破壞地球環境，由稅收鉅額補貼高耗電產業及家戶，更是劫貧濟富的社會不正義。

學界和環保界主張讓電價回歸真實成本，設置獨立的審議機構，台電工會也曾支持打破電價黑箱，以免民眾質疑國營事業無論盈虧都有年終獎金。但七年前《電業法》全盤大修時，第四十九條卻空白授權經濟部完全掌控電價。實際運作也違反立法院決議，審議會的政府代表應在三分之一以下，目前十七名委員中，官員過半高達九席。雖排除三年內接政府標案的學者，但民間團體三席皆是要求低電價的利益團體，欠缺環境保護和青年等公益與未來世代的代表。

這次電價調漲完全體現政治逐利過程，各方都在制度內外索求補貼，包括應該重視社會責任的大學和醫院也爭相刮肉，更加凸顯設置獨立的公用事業管制機關及擺脫政治黑手之必要性。

公用事業具有自然獨占的特徵，自來水、電力、天然氣等民生與經濟的基礎必需產品，平均成本隨著規模愈大而遞減，有必要地區獨占經營才有效率，此特許事業需受嚴格管制。由於技術進步，發電端與配售端的電業可以自由化，但中間的輸電系統仍維持自然獨占特徵。獨立的公用事業管制機關，為公共利益與社會整體效率把關，不該有利益團體代表，只能由專業人士來嚴審其收入（主要是價格）與支出（資本投資、營管支出），根據成本加上正常利潤率來定價，這類特許事業通常有膨脹投資支出的誘因，以增加利潤。

但台灣長出完全相反的奇異版本，經濟部和國營事業委員會以所謂「政策任務」，永遠壓低價格，民代也假借照顧民眾來捍衛既得利益。代價是欠缺維護管理的正常支出和必要的長期資本投資，不僅導致台電輸配線電網韌性不足，也使得自來水系統管線更新工程進度緩慢，水源地欠缺保護，充斥汙染水質的農園，造成高漏水率和低水質。

民粹的巨嬰社會，既要求高品質的水電供應，卻不想支付正常國際水準的應有價格，又看不出政府補貼價格正在擴大社會貧富差距。逆天的價格機制，造成普遍的制度性浪費，卻錯誤歸咎於個人道德，節能和節水產業空有技術無法發展，讓整體經濟與環境步向集體慢性死亡。

國會中的朝野三黨應該在電價議題上停戰休兵，放掉政治黑手，建立專業且獨立的公用事業委員會，莫再讓國家空轉。誰能把握核心價值，積極與民眾溝通，領導社會轉型，才能贏得中間選票的關鍵民心。