可笑可悲！米酵菌酸竟成抗中工具

寶林茶室集體中毒事件，是首次在國內爆發的「米酵菌酸」中毒重大食安事件。衛福部至今仍束手無策，不知毒素哪裡來，更尚未能公告處置指引，實令人詬病。

根據美國國家毒物中心的資料，「米酵菌酸」是一種罕見的毒素，是在澱粉食品發酵過程中，受唐菖蒲伯克氏菌汙染而大量增殖後的代謝產物，因無臭無味很難讓人警覺。食用汙染了毒素的食品後，由於毒素主要攻擊肝、腎、腦等器官的細胞，因此可能會引起精神萎靡、頭暈、頭痛、嗜睡、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀；嚴重時導致肝、腎衰竭、昏迷，死亡率為四十％至一百％。

據國外的文獻資料得知，最適合唐菖蒲伯克氏菌滋生繁殖的溫度為攝氏廿二至卅度、中性酸鹼值環境中才能快速增殖，並產生「米酵菌酸」毒素。該毒素在高溫下穩定，烹煮時不會被破壞，因此常造成致命性的食物中毒事件。

據知這次從病人體內檢測到的「米酵菌酸」，為唐菖蒲伯克氏菌的椰毒亞型才會產生，目前已知這種菌只在中國、印尼、莫三比克發現過，台灣環境中的唐菖蒲伯克氏菌並不會分泌該毒素。日前中研院某研究人員指出，該菌只在少數幾個國家發生過疫情，中國大陸是近年來發生案例最多的國家。某桃園前議員藉此「建議不要亂吃大陸食材」。其實台灣只要從非洲、東南亞進口水果或其他農產品，就有機會引進這種細菌和其產生的毒素。政客將「米酵菌酸」當成抗中工具，實在可笑可悲。

國內既已證實出現「米酵菌酸」中毒案例，衛福部應速召集各地方衛生單位，集思廣益制訂澱粉類等食品之食材來源、保存溫度、烹調使用等之標準流程，並納入餐飲業管理項目中，將「米酵菌酸」列為常規檢驗對象。再則建立該毒素中毒之快速診斷技術及標準治療方法，亡羊補牢並防範未然。

但衛福部不思改善餐廳食材管理辦法，避免中毒事件重演，衛福部王次長卻在受訪時表示，由於毒素名稱有一「米」字，易為民眾誤解，將召開專家會議改名；可將「米酵菌酸」英文名Bongkrekic Acid音譯為「邦克拉克酸」、「波克拉克酸」，或是用台灣少見的農作物「椰黍菌酸」為名。

王次長是否知道Bongkrek源自爪哇語「擠壓」的意思？在當地製作椰子天貝食品過程中，將發酵的椰肉、椰渣壓碎脫水。而印尼語「Bongkrek」意指膨脹、發酵。Bongkrekic Acid就是指製造椰子天貝，發酵過程中被唐菖蒲伯克氏菌汙染產生的有機酸。衛福部想將「米酵菌酸」用英文音譯，不倫不類，沒有意義。

如果說「米酵菌酸」有米字是汙名化台灣米，那麼世衛組織當時建議使用「新冠病毒-19」時，綠委、綠媒大剌剌稱「武漢病毒」，不是故意汙名化嗎？又見衛福部兩套標準，是否在轉移處置不力的焦點呢？

當國內爆發「米酵菌酸」中毒重大死亡食安事件時，綠營猶如遇到台中市政府稽查瘦肉精事件翻版，大肆抨擊雙北市政府，不先考慮食安只求政治利益的甩鍋譏諷言論，令人厭惡。請問蔡總統、賴準總統，你們在哪？怎麼都怗怗不出聲呢？