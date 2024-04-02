習可送馬的禮物和說帖

馬英九在四月一日正式啟程赴陸訪問，事前消息見報後，行政院長陳建仁表示，希望馬能在習近平面前主張「台灣是主權獨立的國家」；民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則譏諷馬英九「愚人行程，應做到謹言慎行，說對的話、做對的事」。

首先，馬已是中華民國卸任元首，有何地位、以何角色在習面前做政治性主張「台灣是主權獨立國家」？馬一向堅持和熱愛中華民國，就兩次訪陸行程安排，馬對「中華民國是主權獨立國家」的彰顯，陸方早也心知肚明、不加戳破。馬不論是去年造訪南京中山陵，以及此次廣東的黃花崗七十二烈士墓園、中山先生故鄉和中山大學，馬已將黨、國和國父的元素濃烈加入。

其次，馬從去年的返鄉祭祖到今年的祭黃帝陵，根源「齊家治國平天下」觀念，由個人、家族上擴至民族，既然同是中華民族，「兩岸一家人」或「兩家一家親」的口號就成多餘。馬聰明的將政治上「一個中國」，衍生另一「中華民族」表述。以其卸任總統角色，承認「九二共識」已不具政治影響力，但繫「中華民族」血濃於水的民族「一中」觀念，或許更有助於兩岸爾後的和平共處。

第三，青年是國家棟梁、未來希望，馬英九兩次率領「大九學堂」年輕人赴陸參訪，正是重視青年也寄希望於青年的實際行動。回顧黃花崗烈士中最著名的林覺民，以其世家子弟和慶應大學學歷本有大好前程，卻投身革命，廿四歲即壯烈犧牲。未來兩岸青年只有頻繁交流和互相了解，方能化干戈為玉帛，攜手打造兩岸共同美好未來。一月赴穗，黃花崗烈士墓園正在進行十多年來未見的整修，廣州中山紀念堂也同步整修，是否陸方先做規畫未知，但這些民國元素不就是無法抹滅的中華民國存在之歷史證據？

第四，以中國重視「老朋友」的傳統，各方推論馬習必在北京二會，習見馬是必然，不見馬會成更大新聞。馬現係「一介平民」，習仍是大國領袖，習跟馬談「統一」政治議題不切實際；習見馬把酒話桑麻則浪費寶貴時間。習若非聰明人則難登大位，因此，習若把見馬當作緩和兩岸關係、兩岸心靈契合的絕佳契機，不講「一國兩制」，只提「兩岸融合發展」，方是聰明的習近平能拉攏台灣人心最佳說帖。當然，台灣期盼的開放陸客、陸生來台，ＥＣＦＡ終止與否等議題，習可以做為馬到訪的禮物，當更益未來兩岸「心靈契合」而非「身心靈分離」。

兩岸局勢不緊張，ＡＩＴ主席羅森伯格不會再度來台，美軍綠扁帽也不會來台協訓國軍。馬英九「溫良恭儉讓」，執政黨擔心馬不說對的話、不做對的事，誠屬過慮。馬習二會，台灣更應擔心的是習見馬，當面會說什麼？事後又做什麼？渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇，馬習二位誰是愚人？就看二會結果分曉。