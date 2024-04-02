振興國會功能 挽救憲政生機

跟隨國民黨、民眾黨相繼提出國會改革法案之後，民進黨三月廿九日也公布黨版的國會改革法案，但已全面限縮、並背離民進黨八年多前所承諾之國會改革主張。

二○一五年八月十六日，蔡英文在高雄一場後援會成立大會上表示，「民進黨不會因為有機會執政就排斥國會的制衡。國會對行政部門的監督力量，一定要有力而專業，讓行政立法的民主制衡關係，能夠相輔相成。國會應該是總統的鏡子，在野黨也不該被看成執政黨的敵人」，又說「未來蔡英文當總統，絕不害怕國會監督，因為我不會是一個獨斷獨行的總統，也不會是一個拒絕民意的總統，更不會是一個維護一黨之私的總統」。

如今八年已過，她上面所說「絕不害怕國會監督，不會是獨斷獨行、拒絕民意、維護一黨之私的總統」的話，全面顛倒，全部自打耳光。

又二○一五年十二月八日，蔡英文在臉書上表示「如果立法院不能透過制度性的變革，真正落實人民的國會、開放的國會、專業的國會，改革停滯、效率不彰的情況依然會一再上演」。但這八年多來，民進黨占據多數的立法院，並沒有落實這些主張，以致淪為國會改革的絆腳石，甚至是政治紛擾、社會爭議的來源！

至於國民黨、民眾黨所提增修立法院職權行使法有關總統國情報告常態化；立法院行使人事同意權，得邀各界人士參與審查；人事審查公聽會，被提名人作虛偽不實陳述應予裁罰；備詢人若拒絕答覆、拒不提供資料、作虛偽不實陳述、答非所問甚至無故缺席，應課以虛偽作證或藐視國會等刑責，以及充實國會行使調查權機能等項目之法案，固有助於國會功能之提升，但仍未捉到改善國會弊端之核心。

立法院是合議制憲政機關，一天不開會，就無從行使憲法及立法院職權行使法所規定之各項職權，因此，光修立法院職權行使法是沒用的。

筆者認為，國會功能要振衰起敝，除了強化、增修立法院職權行使法有關總統國情報告、立法院人事同意權、調查權及增訂藐視國會罪等規定外，更應在議事時間上，依憲法第六十八條，明確規定每年二月一日、九月一日即行開議。又立法院的會期不該只有八個月，而應與其他憲政機關上班時間一樣，才能有充分時間處理預算案和眾多法律案。在未修正憲法以前，可先依憲法第六十八條「必要時得延長之」規定，加開立法院會議，才能議決已拖延四個多月的「中央政府附屬國營事業單位及非營利基金」高達六兆二千餘億元等預算。

另在議事程序上，也不要把時間耗在各自表述的國是論壇，及政黨包辦協商預算與法案上，而應落實預算法第五十三條所規定的辯論程序，以及民進黨所主張的議案協商網路直播、程序委員會不擋案；委員會為審查中心，保留條文逾三分之一即重付審查之程序。

八年來，蔡英文和民進黨背離國會改革初衷，全面敗壞了國會審議預決算、制定法律、行使人事同意權之功能。今日要振興國會功能，藍白兩黨不可畫地自限，必須迅速果斷的推動憲法及國會改革相關法案，才能挽救瀕危的憲政生機！