別藉口違憲 阻國會改革

自今年一月全國大選後，朝野政黨間即有國會改革的呼籲；尤其藍白一大一小政黨，更是喊得震天價響，白的且把國會改革視為藍白合作的前提。國會究竟有那些問題需要改革？立法院現制係典型的一院制國會，就其功能的運作，或有下列的問題值得檢討和策進：

首先，國會議員人數多寡問題。自民進黨主張立委人數減半成真以後，有學者主張人數太少，允宜酌予增加。唯就現有一一三位委員，其中區域委員七十三人、全國不分區卅四人，由單一選區兩票制產生，總體觀察應可稱順利。當前修憲機制門檻高，不僅酌加的修憲可能性極低，亦且看不出有調整的必要性。

其次，國會功能強化或復振問題。立法院既現為一院制的國會，且是傾向半總統制憲政體制下的國會，其功能的強化抑或復振，可分為二層面說明：

一為涉及憲法規制事項，在憲法修改不易下，就只好暫擱一旁；例如，總統提名行政院長，由立法院行使同意權後始得任命部分，在修憲前實無復振國會該項「人事同意權」的可能性。

二為總統列席國會作國情報告，並接受立法委員詢答部分。在野黨主張一問一答，此或稱即問即答，形同「質詢」；但執政黨則主張國情報告後，最多作綜合說明；易言之，即是不同意立法委員質詢總統，認為此舉恐有違憲之虞。就此爭議，在司法院大法官憲法判決尚未啟動前，似將成為懸案。因之，在野黨似可與執政黨協商，在綜合說明或答覆部分，須能就「一人一問、一問一事、事事回答」，以進行協商。

進一步言之，再談國會調查權問題。國會具有調查權，係民主法治國家的憲政主義基本構成要件，當年制憲係將立法院、監察院和國民大會均視為民主國家的國會，然國會調查權歸屬監察院行使。唯經多次修憲後，獨尊立法院為國會，立法院如行使調查權，與監察院現行之調查權，性質已完全不同；前者為立法機關的立法調查權，後者為準司法機關的準司法調查權。因之，對於司法院大法官過往的解釋，似可透過修改「立法院職權行使法」之立法方式來釋疑；如尚有疑問，即聲請憲法法庭對該適用法規之爭議進行判決以為定奪，相信國會調查權問題終可塵埃落定。

對於最近在野黨提出電價凍漲議案，執政黨以事有爭議提出協商，因協商期長達一個月，以致在野的「體恤民生」不得達成。在野黨解套最可能的適法方式，是提出「議程暫行動議」；即暫時停止既定議事規則的適用，通過後再行表決是否凍漲案。蓋該凍漲案並非修正法律案，應不涉及立法院職權行使法之三讀限制。

近日在野黨所提出的國會功能強化案，除因憲法已有明確性規定，勢難修改者外，殆多為「校正回歸」的國會功能必要作為。就如施政總質詢時，當院會主席（院長）點名已登記質詢者，其卻不在場即視為棄權、不得再質詢，本係制度的設計，而過去竟以「宣布採休息」來等候的慣例，絕不宜再視為「慣例」常態而不謀改進。

此外，執政黨動輒指在野黨之改革提案係「違憲」。憲法所規制的「委託事項」，係一種最起碼的制度設計，而絕非是一成不變的定海神針。憲法規定後，法律有更進一步保障人權、維護人性尊嚴的規制，何可視為違憲？姑且以「健康權」而言，憲法並未有健康權為基本人權之明文規定，但在法律已有諸多保障措施下，豈可視為違憲？當今對於健康權，各界皆視為當然；除大法官曾應用憲法第廿二條空白條款予以肯認外，尚有的理論就是憲政主義的本質而已。

是以，對於違憲與否，朝野應回歸憲政本質以論曲直，實不宜以「違憲」論阻擋國會的功能強化或復振。