搶買ETF 心態要正確

台股站上二萬點了，護國神山接近八百元了，ＡＩ的上下游產業，不管與人工智慧有關無關，阿貓阿狗全面噴漲。這種現象，近一年來，全球皆然。在美國，大家在談的是個人四○一Ｋ的投資組合，若跟不上漲幅，盡速更換；在德國，除了抱怨油電飆漲之外，就是慶幸股票賺的，能夠高過生活成本漲的，沒有人在為經濟衰退而擔心；在日本，沒有人在注意日本央行要結束零利率政策，絕大多數的人在看央行在買哪些ＥＴＦ。

雖然全球各國股市先後創下歷史新高，但總是會有後知後覺的大多數人，深深感受到「只有」自己沒賺到，更怕的是，若是不參與，自己又是被落下的一群，有一詞專門在形容這群人，ＦＯＭＯ（Fear Of Missing Out）。人類本是群體、群居動物，又有貪念的本能，領頭羊動了，大家就都動了，還爭先恐後地動了。這種羊群理論的現象，舉世皆然，不論你的市場是散戶多，還是法人多！

ＥＴＦ之亂，就是ＦＯＭＯ加上羊群效應的結果而已。在台股創下歷史新高之時，嗅覺敏銳的投信公司，牢牢掌握住ＦＯＭＯ散戶的偏好，一、不能再被落下；二、月配息的吸引力。○○九四○吸金一七四○億元，是的，你沒看錯！它創下有史以來台灣募集基金的最大規模，這樣的數字，放在所有先進國家，都是少見的！賣房子的，解定存的，從來不碰股票的，競相奔到證券商開戶，熱烈的程度，絕不亞於一九八九年台股漲至一二六八二的熱潮。就在前幾天，有一檔ＥＴＦ，也是在短短數天內，募集了五百多億，掛牌當天，爆出七十多萬張的天量。更有甚者，有一檔掛牌有些日子的ＥＴＦ，市價已高出淨值十％了，還有一大堆人戴著鋼盔衝進去搶，竟也爆出單日破十萬張的大量。熱過頭了吧！

ＥＴＦ是個好金融商品，尤其是對沒有時間自行操作股票、債券、大宗物資、正向反向、結構型多重商品的人們來說，真是一項極好的創新！但是，金融創新到了一窩「瘋」的時候，就會變成自己打自己，市場也會跟著受累。正如二○○五年美國開始的ＣＤＯ（有擔保受益憑證），創新之始，掌聲滿滿，後來一窩「瘋」的發行、變化，到最後的複雜、紊亂，進而導致二○○八的全球金融海嘯。

ＥＴＦ的現況也是如此，所有我可以想像到的金融商品、有市場且活絡的指數報價，都有ＥＴＦ的身影。ＥＴＦ已經多到，藉由ＥＴＦ套利的券商自營部，因有利可圖，訓練、聘請專職經理人，每天用程式交易，比拚速度，只要有套利的機會，一分一毫都不放過。ＥＴＦ已經是全球金融體系裡的重要參與者，它助漲助跌的力量，早已被預知，不過，這種無腦、被動的投資工具，本應長期持有，勝算較大，在台灣卻一夕之間，變成了另一種追高殺低的散戶樂園。

最早的ＥＴＦ（指數股票型基金）在一九九三年於美國上市，標的是標準普爾五○○的指數。想想看，當年的標普指數不到四百點，若你在當初買了這檔ＥＴＦ，現在的標普是五千二百多點啊！市值上漲不止十倍，加上每年的配息，肯定是賺翻了。當然，你可能抱不住這麼久，但是，長期持有肯定是對的。

上個月，我在經濟日報專欄寫「青龍年的風險」，今年保證不會是一個平滑少變的年。目睹當下的ＥＴＦ之亂，再次苦口婆心的建議：三思而行，謹慎以待。