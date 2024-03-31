星期透視／馬習二會兩岸融冰？

總統大選前夕，中國商務部宣布研究中止ＥＣＦＡ早收清單中的關稅減讓。賴蕭勝選後諾魯斷交，最近大陸漁民在金廈海域失事，大陸趁機沒收水域中線；前一陣蕭副總統當選人赴美歐訪問，解放軍機艦擾台創今年新高。日前數位部宣布為保持戰時通訊，將開通中低軌道衛星，多個部會表示對兩岸開戰進行兵推。跡象顯示，賴蕭執政下的台海，將比蔡英文時期更加凶險。在此關鍵時刻，馬前總統決定再次赴陸，香港方面的消息稱，馬習極可能二會，有人甚至將之與連戰二○○五年的破冰之旅相提並論。

在新地緣競爭的格局下，兩岸關係今非昔比，但馬前總統二次訪陸，卻堪稱是各方期待！

首先，美國對中政策自交往改為地緣對抗，台灣成為抗中的有力旗手，但華盛頓對台海失控的憂慮卻與日俱增。面對中方強烈要求美方把反對台獨落到實處，美方處境被動。王毅在一月廿七日訪美時，除重申美中關係最大挑戰是台獨外，還要求美方「支持和平統一」。美國民間智庫呼籲向中共提供可信的承諾，保證不尋求永久性的將台灣從中國分裂出去，並要求賴清德凍結台獨黨綱。如何管控台海風險，已成拜登政府「負責任的管理」對中關係的主要支架。台灣大選前夕，白宮罕見舉行記者簡報會，資深官員除表達不支持台獨的立場外，還強調支持兩岸對話，反對任何一方改變現狀，最醒目的是，還說美方對兩岸終局不持立場，呼應中方的意圖明顯。報載美國在台協會主席羅森柏格本周到訪，將是三個月內第二次，「疑賴」之情展露無遺。馬前總統適時訪陸舒緩緊張，應為美方樂見。

對民進黨而言，兩岸關係緊張是最有效的選舉提款機。大選期間，不論出現什麼醜聞，民進黨候選人一概推給中共認知戰。但賴清德就職前後，邦交國生變或台海爆發衝突，恐怕也不是什麼光彩之事，更何況民意要求改善兩岸關係的壓力罩頂，適度調整兩岸政策已是賴蕭國安團隊不可迴避之責，黨內倡議改變逢中必反的基調開始浮現，要求召開跨派系會議，尋求兩岸解套，對馬總統的訪中，雜音不多。

最後，疫情後大陸經濟非但沒有迅速復甦，反陷入前所未見困境，專家認為去年實際經濟成長率，遠低於官方公布的五點二％。過去經濟賴以發展的火車頭如外來投資、出口、房地產，都出現巨幅萎縮，顯示改革開放以來採行的「市場社會主義」，已觸及體制根本問題。「軟預算約束」下擴大基礎建設投資，造成龐大債務纏身，加上青年人失業率高居不下，社經危機日深。在這種情況下，中美乃至於兩岸對抗顯非政策首選。

馬前總統的二次大陸行固然深獲各方期盼，但真的可以達成二次融冰的效果嗎？

造成兩岸關係顛覆性結果的主因，在於北京方面認定民進黨追求台獨。馬以一介平民，表達支持「九二共識」的立場，並無可能撼動大局。設若賴清德能主動和馬見面，請求代為轉達賴向羅森柏格所作的兩岸和平承諾，台海情勢將可化險為夷。在兩岸政治對抗日益尖銳之際，馬前總統黃陵祭祖等文化活動，重新牽連鬆動民族連結，為肅殺的軍事政治抗衡，注入和諧的活水。國台辦發言人對馬前總統到訪的相關發言，也將承傳中華傳統文化，置於青年交流和心靈契合之前。

台海烏雲密布，民進黨政府全力備戰所費不貲人心浮動，民族文化的連結惠而不費，何樂不為？（作者為文化大學國發大陸所講座教授兼所長）