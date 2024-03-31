名家縱論／尊重調電價機制 修法延役核電廠

四月一日電價就要再漲十一％。電價調整除影響民生及產業外，也將帶動物價上漲。政府聲稱電價調整是因應國際能源價格上漲造成台電虧損使然，但在野黨則認為虧損源自錯誤的能源政策，甚至主張電價凍漲。

電價上漲的影響

這次電價調漲異於過往，是產業及民生全面調漲。其中產業用電漲十二點七％，民生用電漲五點六％。主計總處原預測今年消費者物價指數（ＣＰＩ）上漲率為一點八五％，加上電價上漲的影響，預估今年ＣＰＩ上漲率為二點二一％。稍高於主計總處考慮電價調整之後的ＣＰＩ預測數（二點一二％）。

電價上漲對電費在總營收占比重高、利潤率相對低的產業衝擊較大，如基本金屬業、石油煉製、紡織、化學材料塑膠原料及製品業等。電子業電費占營收比重雖高（二點七％），但利潤率（十六點四％）也相對較高，因應電價上漲的能力較強 。

台電虧損的釐清

電價在連續兩年調漲後，加上政府撥補台電燃料成本，前兩年台電仍分別虧損二二七二億及一八九五億。今年預計也將虧損二一二四億。俄烏戰爭造成國際能源價格上漲確實是造成台電虧損的重要原因。以二○二二年為例，原油、煤及天然氣價格分別較上年上漲卅九％、一六二％及七十二％。但該年政府係透過要求中油以虧損的方式補貼台電燃氣成本兩千億，用盡電價穩定準備金四百億，並直接撥補台電五百億來分攤台電的虧損。上述撥補金額其實已吸收了當年大部分國際能源價格上漲的影響。但去年各種能源價格已大幅回檔，比俄烏戰爭前的二○二一年僅分別增加十四％、廿七％及九點四％。實在無法用國際能源價格上漲解釋近兩次調漲電價；其累積漲幅達廿％後，去年及今年台電仍出現大幅虧損現象。

能源轉型對台電虧損是否產生影響值得加以探討。二○一四年核能發電量為四二三億度，隨著核一及核二廠先後停機，去年核能發電量已降為一七八億度，今年核三廠一號機在六月以後也將停機。預計全年核能發電量將續降為一二一億度，較今年發電量共減少三○二億度電。此減少的核能發電量主要是以燃氣及再生能源來替代。根據台電今年一月會計成本資料，核能發電成本每度一點○九元，燃氣三點三五元，外購風電六點九八元，外購光電五點○三元。以此計算，並假設減少的三○二一度核能發電量，其中一半以燃氣發電替代，另一半以再生能源替代（風電及光電各半）。則核能可以延役而不延役所造成的成本為一○八三億。此成本占今年台電預計虧損金額的五十一％。

明年五月核三二號機也將停機，廢核成本將增為一千二百億，並使台電累積虧損將為五一四五億。另外尚有廢核四的成本二八三八億有待攤提。未來電價勢將每年持續上漲。為避免台電破產，政府也勢必持續每年對台電大幅增資與撥補。形同以納稅人的錢補貼用電者，不符使用者付費原則，增資中的公債發行也將債留子孫。

政策建議

針對藍白立委提出凍漲電價並檢討能源政策的議案。建議兩者宜分開處理，錯誤的能源政策確實應改。立院宜積極修法推動既有核電廠的延役。電價調整方面則仍宜尊重調價機制。該機制建立於馬政府時期，目的在以制度取代政治考量以利能源價格合理反映成本，達到台電合理經營、符合使用者付費及節能減碳等目標。（作者為中央大學管理講座教授）