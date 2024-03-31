綠營錯誤國家論述 藍軍應敢於衝撞

「中華民國台灣」一直是民進黨的政治幻術，它代表了複雜的含義跟目的，因為國際大環境雖然同情台灣的處境，但是不可能支持台獨，所以民進黨就用中華民國的招牌偷渡台獨概念，這一招不但可以自慰，兩邊騙取選票，還能對自己的支持者有交代。

近期因為馬英九要訪問大陸，又激起了台灣社會對於國家論述的衝撞，綠營刻意用似是而非的說法來抹紅馬英九和國民黨，民進黨長期一直用「台灣」來「去中華民國」化，利用台灣人對這塊土地的認同還有對中共的反感，扭曲誤導真實的國家定位。

在民進黨人的心中，中華民國就是個流亡政府，包括蔡英文總統還有許多民進黨人都曾說過，但是美國不願意踩台獨紅線的態度非常清楚，也讓民進黨不得不緊抱著他們心中厭惡的中華民國招牌做各種操作，國際社會簡稱我們台灣當然沒有問題，但是刻意操作讓中華民國消失，就相當不可取！

民進黨相當擅長做邪惡的政治操作，把中華民國是個主權獨立的國家，講成台灣是個主權獨立國家，如果你不認同就給你帶紅帽子說你要賣台，想利用台灣人民對這塊土地的認同，還有對中共的不信任，去打擊政敵。

在過去，藍軍碰到這種抹紅，回應都相當微弱，或許是覺得自己沒有民進黨台灣價值的優勢，但這種怯戰氛圍是絕對的戰略錯誤！當你愈害怕，只會讓政敵得寸進尺，站在真理的基礎上勇敢回擊，才能夠戳破民進黨的政治幻術。

不可否認，早期因為國民黨的威權統治，不少台灣人情感上站在民進黨這邊，但是民進黨掌權以後也快速腐化，並利用膚淺的政治口號來打擊政敵以獲取利益，雖然在藍白分裂下得以繼續執政，但得票不如預期，可見台灣人逐漸往理性務實的方向思考，藍軍應敢於衝撞民進黨的錯誤論述。

在台灣這塊土地上，雖然對於國家認同有各種不同想法，但中華民國絕對是所有台灣人民的共同利益！「去中華民國」的結果不但在內造成分裂，在外製造危險，理性務實的中間選民也不會認同，藍軍應積極用中華民國在台灣的真理，打破民進黨「中華民國台灣」的政治幻術。

藍軍應該更積極勇敢，還有長期的戰略思考，奪回國家認同的主動權，而不是一直懼戰被動挨打！