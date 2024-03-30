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全面電子化堵漏
上世紀九○年代中期之後，WWW如雨後春筍般蔓延擴散到世界各個角落，是以電子化在國防、教育、經濟…等層面均發揮莫大管理功能。
這次寶林食物中毒事件中，竟發現商家責任險早已過期半年，現研議用遠百責任險來擴大涵蓋，其實明眼人皆知此乃屬權變手段。
一個商家營業登記肇始至結束營業期間均須投保產險，政府管理機關可用電子化全面稽查管理；若擴大到道路上，不少汽機車也是無投保險狀態，對民眾危害甚深，筆者最近一位朋友即遭受此害，憑什麼用國家公眾的錢來先墊付，因最後大多求討無門。
開店應強制懸掛營業登記、技術證書以及產險證明，除昭信上門顧客，業管機關更應利用電子化全面普查，實際從保險公司獲得驗證。
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