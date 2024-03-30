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釐清毒素來源 讓消費者釋懷

聯合報／ 簡石庚／保全人員（高雄市）

寶林茶室中毒案件，經過幾天檢警調查及毒物醫師專業判斷後，懷疑是粿條內含有米酵菌酸毒素，醫師表示此毒物只要吃下一點即可導致人體多重器官衰竭而喪命。果不其然，經檢方剖驗後在兩名死者的血液中驗出米酵菌酸。

當然，檢調與醫師的專業能力不容置疑，不過這種如此劇烈的毒素，長久以來為何民眾幾乎都未曾聽聞過，可能潛存在粿條、粄條或相關米麵製品內？也未見政府宣導或告知過民眾有這種劇毒？

粿條、粄條乃一般平價美食，有很多人喜歡吃，如今卻如死者女兒所言「吃個飯人就沒了」，人民也會覺得不可思議且無法接受，甚至對於相關食物恐怕會留下陰影、疑慮顧忌且膽戰心驚。

再者，如今餐飲競爭激烈，通常會別出心裁或標新立異創造美食以吸引客群，例如添加一些獨門配料。但有些食材混煮就會產生化學變化，或有相剋現象出現，進而造成食物產生毒性。

寶林茶室炒粿條中毒案究竟是粿條本身藏有毒菌，或是烹炒時多添加了配料導致食物相剋產生毒性？應該再進一步釐清確認，才能讓消費者釋懷。

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